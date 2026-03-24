Policial penal é agredido por uma mulher em Ceilândia

Um policial penal do Distrito Federal foi agredido por uma mulher em Ceilândia enquanto estava armado, mas fora de serviço. O servidor, que atua no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), levou socos, chutes e joelhadas durante a confusão — supostamente motivada por uma traição.

As imagens circulam em grupos do WhatsApp, com integrantes da Segurança Pública. Nelas, está registrado o momento em que o homem, apoiado em um carro, pede ajuda e chega a pedir que chamem a polícia enquanto é atacado. A mulher aparece sobre ele durante parte das agressões. No vídeo, o servidor pede para que alguém chame a polícia e retire a mulher de cima dele, enquanto ela segue desferindo tapas no agente. O caso ocorreu no último sábado (21/3).

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Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), o episódio não ocorreu em frente ao CPP, localizado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), e já está sendo apurado internamente. Há indícios de que a briga tenha sido motivada por questões pessoais, como uma suposta traição — hipótese que ainda não foi confirmada oficialmente.

Até o momento, não há confirmação de atendimento da Polícia Militar do Distrito Federal nem informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Confira abaixo o vídeo:



