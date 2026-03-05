Veja o vídeo: Homem é detido após confusão na Feira do Guará

Homem estaria bêbado e estava atrás de uma mulher - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (5/3) após tentar agredir uma mulher na Feira do Guará. A confusão começou por volta das 16h, quando o homem partiu para cima da mulher e foi contido por seguranças e funcionários do local.

O Correio apurou que o homem estava alcoolizado e esbarrou na vitrine de uma das barracas da feira. Ao ser repreendido pela funcionária, ele se descontrolou e tentou agredi-la. Ao ver a tentativa de agressão, o segurança da feira e outras pessoas imobilizaram o homem para esperar a chegada doa Polícia Militar.

Assim que os policiais chegaram, o homem resistiu à abordagem e, no chão, desferiu chutes contra os policias. Para tentar conter o homem, um dos cinco policiais desferiram golpes com cassetete no homem, momentos depois, o homem conseguiu se desvencilhar, sendo necessário que os policiais utilizassem spray de pimenta para controlar o suspeito.

A Polícia Militar informou que, devido ao estado em que o homem se encontrava, foi necessário usar spray de pimenta para conseguir conter o suspeito. O agressor foi conduzido à delegacia (4ª DP) e autuado por dano, ameaça, lesão corporal e resistência.