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Ameaça

Homem é preso após ameaçar motorista de ônibus no Paranoá

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu à ocorrência, mas, quando chegou ao local, o suspeito já havia sido detido por um policial à paisana, que presenciou a cena

O suspeito foi levado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) - (crédito: Laezia Bezerra/CB)
O suspeito foi levado à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) - (crédito: Laezia Bezerra/CB)

Por Luiz Francisco*

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Um homem de 35 anos foi preso após ameaçar um motorista de ônibus com uma faca, nesta segunda-feira (23), na quadra 29 do Paranoá. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu à ocorrência, mas, quando chegou ao local, o suspeito já havia sido detido por um policial à paisana, que presenciou a cena.

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O crime ocorreu por volta das 12h30. O homem, que portava uma faca, quebrou a janela do transporte público para tentar fugir antes de ser preso pelas equipes do 20º Batalhão e pelo policial à paisana. Ele portava dois celulares e, ao perceber a aproximação dos militares, dispensou algumas embalagens, nas quais a polícia investiga se podem conter entorpecentes. O autor das ameaças foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

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Por Correio Braziliense
postado em 23/03/2026 20:10
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