Homem nu e armado é detido em Águas Claras

Um homem foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ser flagrado nu e portando uma arma branca em via pública, na manhã deste sábado (21/3), na Rua 34 Sul de Águas Claras. De acordo com a corporação, o suspeito apresentava sinais de estar sob efeito de drogas no momento da abordagem.

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Segundo a PMDF, o homem carregava a arma de forma ostensiva, o que motivou a intervenção policial. A equipe realizou a contenção e deteve o indivíduo no local, sem registro de feridos.

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Após a ocorrência, o suspeito foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis.

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A corporação não informou se houve apreensão de outros objetos ou se o homem possui antecedentes criminais.