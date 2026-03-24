Defensoria do DF oferecerá serviços gratuitos na Quarta do Cidadão

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promove a 17ª edição da Quarta do Cidadão nesta quarta-feira (25/3). O evento acontece das 8h às 14h, em frente à Biblioteca Nacional de Brasília, na Esplanada dos Ministérios.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A iniciativa, sempre realizada na última quarta-feira de cada mês, oferece diversos serviços à população em situação de vulnerabilidade. Durante a ação, a Defensoria e seus parceiros oferecerão assistência jurídica gratuita, orientação sobre pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e exames de DNA, além de assistência social, serviços de saúde e bem-estar, corte de cabelo, orientações quanto a serviços bancários e habitacionais, entre outros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Embora o foco seja o público masculino, a ação é inclusiva e garante que outros grupos também sejam beneficiados. Desde a primeira edição, realizada em agosto de 2024, a Quarta do Cidadão já registrou mais de 9,3 mil atendimentos.
Para o Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, a Quarta do Cidadão é uma iniciativa que reforça o compromisso da instituição com a promoção da cidadania e a ampliação do acesso a direitos. “Ao reunir diversos serviços em um único espaço, conseguimos atender de forma mais eficiente a população em situação de vulnerabilidade, facilitando o acesso à Justiça e a outras políticas públicas essenciais”, destacou.
O chefe da Assessoria Especial da DPDF e coordenador do projeto, Celso Murilo de Britto, ressalta a ação foi estruturada para concentrar, em um mesmo dia e local, uma rede integrada de atendimentos que dialoga com as necessidades da população. “A cada edição, buscamos fortalecer parcerias e ampliar a oferta de serviços, garantindo acolhimento, orientação e encaminhamentos efetivos para quem mais precisa”, explicou.
Para a defensora pública e coordenadora do Núcleo de Assistência Jurídica dos Juizados Criminais, Cíveis e de Violência Doméstica de Brasília, Patrícia Albuquerque Tavares, a iniciativa tem um papel importante na prevenção de conflitos e na orientação jurídica da população, especialmente quando envolvidos temas sensíveis, como família e violência doméstica. “Ao levar esses serviços para perto das pessoas, a Defensoria contribui para o fortalecimento de vínculos, a proteção de direitos e a construção de soluções mais adequadas para cada realidade”, finalizou.
Confira os serviços oferecidos:
Defensoria Pública do DF:
. Assistência jurídica;
. Atendimento psicossocial (Suap);
. Exames de DNA gratuitos.
Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus/DF):
. Serviços do Na Hora.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet/DF):
. Vagas de emprego;
. Cesta do Trabalhador;
. Atendimento ao empregador;
. CTPS Digital;
. Inscrições e orientações para cursos ofertados pela Sedet-DF;
. Programa PROSPERA (Microcrédito);
. Seguro-desemprego;
. Orientação profissional.
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF):
. Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).
Escola de Barbeiros Roberto Ramos:
. Corte de cabelo;
. Barba.
Caesb:
. Distribuição de água potável para a população.
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF): para o atendimento, é necessário levar o cartão de vacinação ou ter o aplicativo Meu SUS Digital no celular
. Vacinação: antitetânica-DT, hepatite B, tríplice viral, Covid-19, febre amarela.
Neoenergia:
. Esclarecimento de dúvidas;
. Solicitação de serviços.
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab):
. Eixo Morar Bem;
. Programas habitacionais promovidos pelo GDF;
. Regularização de imóveis no Distrito Federal.
Detran/DF:
. Ações educativas de trânsito.
Instituto de Cultura, Cidadania e Desenvolvimento Social (Incide) – Projeto Visão para Todos:
. Exames de vista.
Defensoria Pública da União (DPU):
. Auxílios do Governo Federal: INSS, BPC, LOAS.
Secretaria de Turismo do DF:
. Emissão de carteiras de artesãos e manualistas.