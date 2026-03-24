Defensoria do DF oferecerá serviços gratuitos na Quarta do Cidadão

Quarta do Cidadão acontece na Esplanada dos Ministérios, das 8h às 14h - (crédito: DPDF)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promove a 17ª edição da Quarta do Cidadão nesta quarta-feira (25/3). O evento acontece das 8h às 14h, em frente à Biblioteca Nacional de Brasília, na Esplanada dos Ministérios.

A iniciativa, sempre realizada na última quarta-feira de cada mês, oferece diversos serviços à população em situação de vulnerabilidade. Durante a ação, a Defensoria e seus parceiros oferecerão assistência jurídica gratuita, orientação sobre pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e exames de DNA, além de assistência social, serviços de saúde e bem-estar, corte de cabelo, orientações quanto a serviços bancários e habitacionais, entre outros.

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Embora o foco seja o público masculino, a ação é inclusiva e garante que outros grupos também sejam beneficiados. Desde a primeira edição, realizada em agosto de 2024, a Quarta do Cidadão já registrou mais de 9,3 mil atendimentos.

Para o Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, a Quarta do Cidadão é uma iniciativa que reforça o compromisso da instituição com a promoção da cidadania e a ampliação do acesso a direitos. “Ao reunir diversos serviços em um único espaço, conseguimos atender de forma mais eficiente a população em situação de vulnerabilidade, facilitando o acesso à Justiça e a outras políticas públicas essenciais”, destacou.

O chefe da Assessoria Especial da DPDF e coordenador do projeto, Celso Murilo de Britto, ressalta a ação foi estruturada para concentrar, em um mesmo dia e local, uma rede integrada de atendimentos que dialoga com as necessidades da população. “A cada edição, buscamos fortalecer parcerias e ampliar a oferta de serviços, garantindo acolhimento, orientação e encaminhamentos efetivos para quem mais precisa”, explicou.

Para a defensora pública e coordenadora do Núcleo de Assistência Jurídica dos Juizados Criminais, Cíveis e de Violência Doméstica de Brasília, Patrícia Albuquerque Tavares, a iniciativa tem um papel importante na prevenção de conflitos e na orientação jurídica da população, especialmente quando envolvidos temas sensíveis, como família e violência doméstica. “Ao levar esses serviços para perto das pessoas, a Defensoria contribui para o fortalecimento de vínculos, a proteção de direitos e a construção de soluções mais adequadas para cada realidade”, finalizou.

Confira os serviços oferecidos:

Defensoria Pública do DF:

. Assistência jurídica;

. Atendimento psicossocial (Suap);

. Exames de DNA gratuitos.





Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus/DF):

. Serviços do Na Hora.





Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet/DF):

. Vagas de emprego;

. Cesta do Trabalhador;

. Atendimento ao empregador;

. CTPS Digital;

. Inscrições e orientações para cursos ofertados pela Sedet-DF;

. Programa PROSPERA (Microcrédito);

. Seguro-desemprego;

. Orientação profissional.





Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF):

. Emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).





Escola de Barbeiros Roberto Ramos:

. Corte de cabelo;

. Barba.





Caesb:

. Distribuição de água potável para a população.





Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF): para o atendimento, é necessário levar o cartão de vacinação ou ter o aplicativo Meu SUS Digital no celular

. Vacinação: antitetânica-DT, hepatite B, tríplice viral, Covid-19, febre amarela.





Neoenergia:

. Esclarecimento de dúvidas;

. Solicitação de serviços.





Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab):

. Eixo Morar Bem;

. Programas habitacionais promovidos pelo GDF;

. Regularização de imóveis no Distrito Federal.





Detran/DF:

. Ações educativas de trânsito.





Instituto de Cultura, Cidadania e Desenvolvimento Social (Incide) – Projeto Visão para Todos:

. Exames de vista.





Defensoria Pública da União (DPU):

. Auxílios do Governo Federal: INSS, BPC, LOAS.

Secretaria de Turismo do DF:

. Emissão de carteiras de artesãos e manualistas.