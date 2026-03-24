Número de latrocínios no DF aumenta em 50% em 1 ano

O estudo também revelou o local dos assaltos. No ano passado, dos 12 casos, nove foram em área pública e três em residências - (crédito: Caio Gomez/CB/DA.Press)

O número de latrocínios (roubo seguido de morte) no Distrito Federal aumentou em 50% entre 2024 e 2025, segundo o Anuário de Segurança Pública do Distrito Federal 2026 produzido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) e divulgado nesta terça-feira (24/3).

Em 2025, 12 pessoas morreram em assaltos na capital. No mesmo período de 2024, foram oito. Os crimes ocorreram nas regiões de Águas Claras, Plano Piloto, Brazlândia, Ceilândia, Fercal, Gama, Itapoã, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Samambaia, Santa Maria, Taguatinga e Vicente Pires.

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No ano passado, sete dos 12 autores de latrocínio foram presos em flagrante. Em 2024, dois foram detidos em flagrante.

Segundo a SSP-DF, quanto ao horário dos delitos, houve aumento significativo entre 0h e 5h59 em 2025. “Historicamente, as vítimas de latrocínio são predominantemente do sexo masculino, padrão que se mantém no Distrito Federal. Em 2025, a totalidade das vítimas foi do sexo masculino (100%), mantendo a tendência observada em 2024, quando 88% das vítimas eram homens”, demonstra o estudo. Em 33% dos casos de 2025, as vítimas tinham entre 50 e 59 anos. Em 2024, homens entre 40 e 49 anos representaram 38% do total das vítimas.

O estudo também revelou o local dos assaltos. No ano passado, dos 12 casos, nove foram em área pública e três em residências. Já em 2024, dois ocorreram em comércios.