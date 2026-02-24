Defensoria Pública oferece vagas de emprego e serviços de saúde na Esplanada

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realiza, na próxima quarta-feira (25/2), a primeira edição do ano do projeto Quarta do Cidadão. A ação acontece das 8h às 14h, em frente à Biblioteca Nacional de Brasília, oferecendo uma rede integrada de serviços gratuitos que vão desde orientação jurídica e exames de DNA até cuidados de saúde e encaminhamento profissional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O evento busca facilitar o acesso a direitos fundamentais, concentrando em um único local atendimentos que muitas vezes são dificultados por barreiras geográficas ou falta de informação. Durante o mutirão, o público terá acesso a assistência jurídica completa, incluindo orientações sobre pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da atuação da DPDF, parceiros do GDF e entidades sociais oferecerão consultas odontológicas, exames de vista, testes rápidos de saúde e vacinação (necessário levar cartão de vacina ou aplicativo Meu SUS Digital). Para quem busca inserção no mercado de trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedet) estará presente com oferta de vagas de emprego e orientações sobre o seguro-desemprego.

Serviço:

Data: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Horário: das 8h às 14h

Local: em frente à Biblioteca Nacional de Brasília (Esplanada dos Ministérios)

Principais serviços:

Jurídico: assistência gratuita, exames de DNA e orientação sobre auxílios federais (INSS, BPC)

Trabalho: vagas de emprego, CTPS Digital e orientação profissional

Saúde: vacinação, consultas na Van Saúde do Homem, exames de vista e limpeza dentária

Cidadania: corte de cabelo, emissão de carteira de artesão e renegociação de dívidas com a Caesb e Neoenergia