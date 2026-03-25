DADOS DO IBGE

Brasília tem maior percentual de estudantes que já experimentaram cigarro eletrônico

Pesquisa revela que em 2024, 43,7% estudantes do Distrito Federal, com idade entre 13 e 17 anos, já haviam experimentado o cigarro eletrônico

Para o gerente da pesquisa, Marco Andreazzi, o cigarro eletrônico representa hoje um grande desafio que merece ser enfrentado - (crédito: Reprodução/Freepik)

Brasília é a capital com maior percentual de estudantes que já experimentaram cigarro eletrônico. O dado é da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (25/3).

Em 2024, 43,7% estudantes do Distrito Federal, com idade entre 13 e 17 anos, já haviam experimentado o cigarro eletrônico. O levantamento também aponta uma prevalência maior entre as meninas (44,5%) em comparação com os meninos (43,0%), e também entre alunos de escolas públicas (48,5%) em relação às escolas privadas (29,7%).
Consumo de cigarro eletrônico entre estudantes de 13 a 17 anos (foto: Divulgação/IBGE)
 
A pesquisa também mostra que a experimentação de cigarro tradicional alguma vez na vida foi de 24,1% entre os estudantes do DF. Além disso, o narguilé já foi experimentado por 28,4% dos estudantes de 13 a 17 anos em 2024 no DF, a terceira maior frequência entre as unidades da federação. 
Já a experimentação de bebidas alcoólicas atingiu 54,7% dos escolares do DF de 13 a 17 anos. O consumo desse tipo de bebida é mais comum entre meninas (58,6%) e em escolas públicas (55,7%). A primeira dose antes dos 14 anos foi relatada por 30,6%. O modo mais frequente de como conseguiram a bebida foi comprando em loja, mercado, bar,ou padaria (40,8%), o que indica falhas na fiscalização da venda para adolescentes.
O uso de droga ilícita em algum momento da vida foi declarado por 12,2% dos estudantes do Distrito Federal, 8,8 pontos percentuais abaixo do registrado em 2019, mas ainda amargando o maior percentual entre as unidades da federação.

Cenário nacional

No cenário nacional, cerca de 29,6% dos estudantes de escolas públicas e particulares entre 13 e 17 anos já experimentaram o cigarro eletrônico. As meninas são mais expostas a essa iniciação: 31,7%, contra 27,4% entre os meninos. Além disso, 26,3% usaram o produto nos últimos 30 dias. Em contrapartida, os resultados indicam redução do uso de cigarro, álcool e drogas ilícitas entre 2019 e 2024.

Para o gerente da pesquisa, Marco Andreazzi, o cigarro eletrônico representa hoje um grande desafio que merece ser enfrentado. Mesmo a comercialização e consumo sendo proibidos no Brasil, a experimentação e o uso do cigarro eletrônico estão crescendo rapidamente entre os adolescentes. "Apesar dos sucessos obtidos com a política e as campanhas para a redução do consumo do cigarro, o cigarro eletrônico cresce sob uma propaganda enganosa de ser de baixa toxicidade, com seu cheiro e sabor atraente para os jovens e as crianças”, destaca Marco.

Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

postado em 25/03/2026 11:18 / atualizado em 25/03/2026 11:34
