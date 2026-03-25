Brasília tem maior percentual de estudantes que já experimentaram cigarro eletrônico

Brasília é a capital com maior percentual de estudantes que já experimentaram cigarro eletrônico. O dado é da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (25/3).
Cenário nacional
No cenário nacional, cerca de 29,6% dos estudantes de escolas públicas e particulares entre 13 e 17 anos já experimentaram o cigarro eletrônico. As meninas são mais expostas a essa iniciação: 31,7%, contra 27,4% entre os meninos. Além disso, 26,3% usaram o produto nos últimos 30 dias. Em contrapartida, os resultados indicam redução do uso de cigarro, álcool e drogas ilícitas entre 2019 e 2024.
Para o gerente da pesquisa, Marco Andreazzi, o cigarro eletrônico representa hoje um grande desafio que merece ser enfrentado. Mesmo a comercialização e consumo sendo proibidos no Brasil, a experimentação e o uso do cigarro eletrônico estão crescendo rapidamente entre os adolescentes. "Apesar dos sucessos obtidos com a política e as campanhas para a redução do consumo do cigarro, o cigarro eletrônico cresce sob uma propaganda enganosa de ser de baixa toxicidade, com seu cheiro e sabor atraente para os jovens e as crianças”, destaca Marco.