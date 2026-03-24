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Chuvas fortes derrubam árvore sobre carro na Asa Sul

O Corpo de Bombeiros registrou 14 chamados para quedas de árvores na tarde desta terça-feira (24/3). Taguatinga foi a região onde mais choveu, segundo a Adasa

Chuvas intensas causam estragos no DF - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Chuvas intensas causam estragos no DF - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro, estacionado na SQS 112, Asa Sul, na tarde desta terça-feira (24/3). O condutor estava dentro do veículo na hora da queda, mas não sofreu qualquer tipo de lesão. No momento do acidente, chovia forte em várias regiões do Distrito Federal.

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Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para o local para realizar o corte da árvore.

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Durante as chuvas, o órgão registrou 14 chamados para quedas de árvores, 11 ocorrências de enxurradas e alagamentos e nove desmoronamentos.

Outras ocorrências incluem o alagamento das vias entre as quadras 414 e 614 Sul, o desabamento de um muro no Setor Colônia Agrícola Samambaia e o alagamento de vias na QNA 28 de Taguatinga. Não há registro de feridos.

Confira as imagens dos estragos:

  • Chuvas intensas causam estragos no DF
    Chuvas intensas causam estragos no DF CBMDF/Divulgação
  • Chuvas intensas causam estragos no DF
    Chuvas intensas causam estragos no DF CBMDF/Divulgação
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    Chuvas intensas causam estragos no DF CBMDF/Divulgação
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    Chuvas intensas causam estragos no DF CBMDF/Divulgação
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    Chuvas intensas causam estragos no DF CBMDF/Divulgação
  • Chuvas intensas causam estragos no DF
    Chuvas intensas causam estragos no DF CBMDF/Divulgação

Foi registrado, nesta terça-feira (24/3), uma média de 16,4 mm de chuva no Distrito Federal, de acordo com o sistema de monitoramento da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa). Dentre as estações que observaram mais precipitações está Taguatinga, com 68,5 mm; Vicente Pires, com 59,5 mm; SCIA, com 39 mm; e Riacho Fundo, com 35,8 mm.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/03/2026 19:21
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