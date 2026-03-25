Homem é preso por embriaquez ao volante pela 2º vez em menos de 20 dias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (25/3), um motorista de 45 anos por embriaguez ao volante e por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na BR-020, em Planaltina (DF). O condutor já havia sido detido pelo mesmo crime há menos de 20 dias — pela mesma equipe policial.

Os agentes de segurança abordaram um VW/Parati, com placa de Minas Gerais, durante fiscalização de rotina, nesta quarta-feira (25/3). Os policiais identificaram sinais visíveis de embriaguez no condutor, que apresentou teor de 0,98 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, índice quase três vezes superior ao limite de 0,34 mg/L, que configura crime de trânsito.

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Durante a consulta no sistema, os policiais constataram a reincidência do motorista, que havia sido preso pela mesma equipe da PRF no último dia 9 de março, também por dirigir sob efeito de álcool. Na ocasião, o teste do bafômetro registrou índice ainda mais elevado, de 1,55 mg/L.

Diante do novo flagrante e da ausência de habilitação, o condutor foi preso e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil (Planaltina). O veículo foi recolhido ao pátio devido a irregularidades administrativas.



