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Trânsito lento em pontos do DF exige paciência dos motoristas nesta quarta

Congestionamentos ocorrem em Sobradinho e Águas Claras, sentido Plano Piloto. Caminhos alternativos podem ser uma opção

Trânsito na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no Distrito Federal, registrou congestionamento intenso - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Trânsito na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no Distrito Federal, registrou congestionamento intenso - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Quem precisa chegar ao trabalho no centro de Brasília, na manhã desta quarta-feira (25/3), está enrolado! Vários pontos do Distrito Federal registram congestionamentos longos e demorados. O jeito é procurar caminhos alternativos, se possível. Em Sobradinho, na BR-020, o engarrafamento exige paciência dos motoristas. Na Estrada Parque Taguatinga (EPTG) a situação não é diferente. 

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Conforme avisos recebidos pelo Correio, na subida de Sobradinho, sentido Plano Piloto, a velocidade dos veículos varia de 20 km/h a 40km/h, tanto na pista principal quanto na marginal.  O trânsito na EPTG, no Distrito Federal, registrou congestionamento intenso na manhã desta terça-feira (25/3), entre sete às oito horas, afetando motoristas que saem de Águas Claras em direção ao Plano Piloto, chegando à mais de 1 hora em trajetos.

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De acordo com relatos de condutores, o tempo de deslocamento no trecho até o Setor de Indústrias Gráficas (SIG) chegou a 1h30, bem acima da média habitual para o percurso. A retenção foi registrada principalmente no sentido Plano Piloto, um dos mais movimentados da via. Além do fluxo elevado de veículos, a chuva que atinge a região contribui para a lentidão. A pista molhada exige maior atenção dos motoristas e reduz a velocidade do tráfego, agravando o congestionamento ao longo da via.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas específicas do engarrafamento desta manhã. Ainda assim, motoristas relatam lentidão contínua e tráfego praticamente parado em alguns trechos do percurso.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Beatriz Mascarenhas* e Letícia Mouhamad
postado em 25/03/2026 09:13 / atualizado em 25/03/2026 09:42
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