Greve no Metrô-DF é aprovada, com início a partir de segunda

Categoria cobra concurso público e melhores condições de trabalho; paralisação pode começar à meia-noite do dia 30/3 - (crédito: Matheus H. Souza/Agência Brasília)

A circulação dos trens do Metrô-DF corre o risco ser interrompida a partir da segunda-feira (30/3). A greve foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada na noite de terça-feira (24/3). Segundo a categoria, a paralisação está prevista para começar à 0h.

A decisão foi tomada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô-DF). Entre as principais reivindicações estão a realização de concurso público para recompor o quadro de funcionários e a melhoria das condições de trabalho.

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De acordo com o diretor de saúde do trabalhador do sindicato, Marcos Carvalho, a categoria enfrenta um cenário de sobrecarga devido à falta de colaboradores. "O metrô não realiza concurso há 13 anos e temos trabalhado no limite. Há estações funcionando com apenas um empregado, o que impacta diretamente na segurança e na qualidade do serviço", afirmou.

O dirigente também destacou que houve tentativas de negociação desde novembro de 2025, sem avanço. Segundo ele, reuniões foram adiadas e a proposta apresentada recentemente pela empresa não atende às demandas da categoria, especialmente em relação à contratação de novos funcionários.

O formato da greve, se total ou parcial, ainda será definido em nova assembleia marcada para domingo (29/3). A paralisação, segundo o sindicato, pode ser evitada caso o governo apresente uma proposta que inclua o compromisso com a realização de concurso público.

Em nota, o sindicato afirmou que segue aberto ao diálogo, mas classificou a greve como resultado da “falta de compromisso do GDF em apresentar soluções concretas para a categoria e para a melhoria do transporte público no Distrito Federal”.