MP denuncia foragido por tentar matar a namorada em Riacho Fundo

Por João Pedro Zamora*

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou Thiago Cerqueira Firmo por tentativa de feminicídio contra a namorada. Thiago é acusado de desferir uma série de golpes com faca contra a vítima. O caso ocorreu em fevereiro de 2026, e o agressor está foragido desde então. Atualmente, o indivíduo está com um mandado de prisão temporária em aberto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O crime ocorreu em 18 de fevereiro deste ano, no apartamento do denunciado, no Riacho Fundo I. A vítima dormiu na casa de Thiago e, pela manhã, foi convidada por alguns amigos para uma confraternização. Ela aceitou o convite e se arrumou para sair. Nesse momento, o autor a proibiu de sair da casa e a ameaçou de morte. O homem também chegou a pegar o celular da vítima e arremessá-lo no chão.

Leia também: Idoso morre após ser atropelado por menina de 12 anos em São Sebastião

Logo depois, teve início uma discussão entre o casal. De acordo com a denúncia do MPDFT, enquanto a vítima tentava sair da casa de Thiago, ele sacou a faca e iniciou a série de agressões. Os golpes foram desferidos contra a cabeça, o pescoço e o tronco da mulher, que tentava se defender. A vítima conseguiu sair do apartamento e pedir socorro aos vizinhos, momento em que Thiago aproveitou para fugir do local.

A agressão praticada por Thiago foi cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o denunciado mantinha relacionamento amoroso com a vítima. As qualificadoras apresentadas na denúncia foram: motivo torpe, pois o crime foi motivado pelo sentimento possessivo e de dominação que Thiago exercia sobre a vítima, não aceitando que ela pudesse ter vida social própria e encontrar os amigos; e recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a mulher foi surpreendida pelos golpes de faca. Além das qualificadoras, a denúncia também requer reparação dos danos sofridos no valor de R$ 50 mil.

Quem tiver informações que possam levar à localização de Thiago Cerqueira Firmo pode enviá-las à Polícia Civil do DF (PCDF) por meio do telefone 197.

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates