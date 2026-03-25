CLDF aprova reajuste a policiais voluntários das forças de segurança

Agentes do Serviço Voluntário Gratificado (SVG) da Polícia Civil, da Polícia Penal, do sistema socioeducativo e do Instituto Médico Legal (IML) — técnicos de anatomia, enfermagem, laboratório e radiologia — foram contemplados com reajustes nesta quarta-feira (25/3). A Câmara Legislativa (CLDF) aprovou projeto de lei do Executivo que determinou o aumento do valor da hora de R$ 50 para R$ 95.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou, por meio de decreto, o mesmo aumento aos profissionais do Serviço Voluntário Gratificado (SVG) da Polícia Militar do DF (PMDF) e Corpo de Bombeiros.

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O Serviço Voluntário Gratificado (SVG) foi instituído em 2019, com o objetivo de possibilitar que os policiais e servidores trabalhassem voluntariamente durante os períodos de folga, reforçando os plantões.