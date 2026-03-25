Creas é inaugurado no Itapoã Parque

O novo Creas tem 657,62 m² de área construída e atende pessoas ou famílias já tiveram seus direitos violados e encontram-se em situação de risco social. - (crédito: | Divulgação/Sedes-DF)

O primeiro Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Itapoã Parque foi inaugurado nesta quarta-feira (25/3). O objetivo do equipamento é fornecer atendimento socioassistencial às famílias e pessoas que já tiveram seus direitos violados e estão em situação de risco social.

O centro de referência funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na Quadra 501 da Avenida Itapoã Parque, e será voltado à população das regiões administrativas do Itapoã e Paranoá, incluindo os conjuntos habitacionais do Itapoã Parque e Paranoá Parque.

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Gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), o Creas do Itapoã Parque é o 15º equipamento desse porte no Distrito Federal. A nova unidade conta com 657,62 m² de área construída e oferece espaços para atendimentos, banheiros para beneficiários e servidores, copa, sala para atividades em grupo, brinquedoteca e área externa. A equipe será composta por agentes sociais, técnicos administrativos, especialistas e um gerente.

Atendimento especializado

Diferentemente do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que trabalha com prevenção, o Creas atua quando as pessoas ou famílias já foram vítimas de violação de direitos e estão em situação de vulnerabilidade.

A unidade vai oferecer acompanhamento especializado com assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, profissionais do Direito, educadores sociais e técnicos por meio de escuta qualificada, atendimento emergencial e continuado. Serão feitos encaminhamentos para serviços de saúde, educação e moradia, além de incluir famílias em programas socioassistenciais.