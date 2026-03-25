Campanha do TJDFT mobiliza doações para famílias em vulnerabilidade

Ação segue até o dia 15 de abril - (crédito: Reprodução/TJDFT)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) lançou, nesta quarta-feira (25/3), a campanha “Casa que Abraça”, iniciativa do Projeto Calliandra que tem como objetivo arrecadar doações para famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação segue até o dia 15 de abril e conta com pontos de coleta espalhados pelos fóruns e núcleos de atendimento do tribunal.

A campanha busca apoiar famílias que recentemente conquistaram moradia após anos vivendo em condições precárias. As doações podem incluir materiais escolares, alimentos, roupas, móveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos, contribuindo para a estruturação dos novos lares.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Casa Azul Felipe Augusto recebe doações para transformar a vida de crianças e jovens

Também é possível realizar contribuições financeiras via Pix, por meio da chave anjosdoamanhã@tjdft.jus.br. Os comprovantes precisam ser enviados para o WhatsApp (61) 3103- 3259 com a indicação da doação para a Campanha Casa que Abraça.

Itens de pequeno porte podem ser entregues diretamente nos pontos de coleta, enquanto doações maiores podem ser agendadas para retirada por uma equipe responsável.