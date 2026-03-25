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AÇÃO SOCIAL

Campanha do TJDFT mobiliza doações para famílias em vulnerabilidade

Iniciativa "Casa que Abraça", do Projeto Calliandra, mobiliza sociedade para ajudar na reestruturação de famílias que conquistaram moradia após anos vivendo em condições precárias

Ação segue até o dia 15 de abril - (crédito: Reprodução/TJDFT)
Ação segue até o dia 15 de abril - (crédito: Reprodução/TJDFT)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) lançou, nesta quarta-feira (25/3), a campanha “Casa que Abraça”, iniciativa do Projeto Calliandra que tem como objetivo arrecadar doações para famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação segue até o dia 15 de abril e conta com pontos de coleta espalhados pelos fóruns e núcleos de atendimento do tribunal.

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A campanha busca apoiar famílias que recentemente conquistaram moradia após anos vivendo em condições precárias. As doações podem incluir materiais escolares, alimentos, roupas, móveis, eletrodomésticos e utensílios domésticos, contribuindo para a estruturação dos novos lares. 

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Também é possível realizar contribuições financeiras via Pix, por meio da chave anjosdoamanhã@tjdft.jus.br. Os comprovantes precisam ser enviados para o WhatsApp (61) 3103- 3259 com a indicação da doação para a Campanha Casa que Abraça. 

Itens de pequeno porte podem ser entregues diretamente nos pontos de coleta, enquanto doações maiores podem ser agendadas para retirada por uma equipe responsável.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 25/03/2026 20:21
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