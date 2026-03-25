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Morador de rua é preso suspeito de abusar de menina em parada

A mãe da vítima foi a responsável por chamar a polícia. Ela informou o paradeiro do suspeito, que foi detido pela PM

Homem foi preso em flagrante e negou o crime - (crédito: São Sebastião News/Divulgação)
Homem foi preso em flagrante e negou o crime - (crédito: São Sebastião News/Divulgação)

Um homem em situação de rua foi preso pela Polícia Militar (PMDF) por suspeita de estuprar uma menina de 13 anos em uma parada de ônibus no Jardins Mangueiral, nesta quarta-feira (25/3). 

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Segundo a mãe da menina, o crime ocorreu por volta das 10h, enquanto ela estava no ponto de ônibus. À polícia, a mulher informou que o suspeito estava na Quadra 7, próximo a um quiosque. O homem foi detido, negou o crime e foi levado à delegacia. 

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O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 25/03/2026 21:20
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