Morador de rua é preso suspeito de abusar de menina em parada

Um homem em situação de rua foi preso pela Polícia Militar (PMDF) por suspeita de estuprar uma menina de 13 anos em uma parada de ônibus no Jardins Mangueiral, nesta quarta-feira (25/3).
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Segundo a mãe da menina, o crime ocorreu por volta das 10h, enquanto ela estava no ponto de ônibus. À polícia, a mulher informou que o suspeito estava na Quadra 7, próximo a um quiosque. O homem foi detido, negou o crime e foi levado à delegacia.
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O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).
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Por Darcianne Diogo
postado em 25/03/2026 21:20