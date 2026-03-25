Morador de rua é preso suspeito de abusar de menina em parada

Homem foi preso em flagrante e negou o crime - (crédito: São Sebastião News/Divulgação)

Um homem em situação de rua foi preso pela Polícia Militar (PMDF) por suspeita de estuprar uma menina de 13 anos em uma parada de ônibus no Jardins Mangueiral, nesta quarta-feira (25/3).

Segundo a mãe da menina, o crime ocorreu por volta das 10h, enquanto ela estava no ponto de ônibus. À polícia, a mulher informou que o suspeito estava na Quadra 7, próximo a um quiosque. O homem foi detido, negou o crime e foi levado à delegacia.

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O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).