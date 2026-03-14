Homem é preso por dopar e estuprar jovem após atraí-la para oferta de emprego

Um homem de 53 anos foi preso, na manhã deste sábado (14/3), por suspeita de dopar e estuprar uma jovem, 23, após atraí-la para uma suposta proposta de emprego. Segundo o depoimento da vítima, ela recobrou a consciência cerca de 24 horas depois do abuso, quando se percebeu nua sobre a cama do investigado, enquanto ele vestia apenas roupas íntimas.

Conforme apurações da 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul, o suspeito teria se apresentado como policial e empresário, atraindo a vítima com a promessa de uma oportunidade de emprego. Em um áudio compartilhado pela jovem durante o depoimento, o homem afirma precisar de uma pessoa que goste de área de estética, joias, roupas e salão de beleza.

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"Em Águas Claras, eu tenho lojas na beira da pista. E a 'mulherada' daqui consome grana 'para caramba', entendeu? É muita informação, não dá para ficar falando por áudio. Como você está de tempo hoje? Você tem tempo para a gente sentar e jantar? Pelo menos para bater um papo?", diz o homem em áudio enviado à vítima. O crime teria ocorrido na última terça-feira (10).

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Durante uma suposta entrevista, o suspeito teria oferecido à jovem uma bebida contendo substância que a fez perder os sentidos. Cerca de 24 horas depois do abuso, ela se percebeu nua sobre a cama do investigado, enquanto ele vestia apenas roupas íntimas. Imagens internas do prédio mostram a vítima entrando no elevador cambaleando.

Segundo o depoimento de um motorista de aplicativo, solicitado pela jovem para conduzi-la até sua residência, "ela entrou no veículo em estado de desorientação, não sabendo sequer em qual dia e horário estava. Esta testemunha a conduziu direto à delegacia de polícia, onde foi feito o registro do fato", afirma a delegada da 21ª DP, Elizabeth Frade.

Prisão

Diante do registro da ocorrência, a 21ª DP representou ao plantão judiciário, que deferiu a prisão temporária e mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Ao ser surpreendido pela polícia, o autor se preparava para fugir com a ajuda de um conhecido, autuado em flagrante pelo crime de favorecimento pessoal.

"No local, foram apreendidos celulares, além de diversos medicamentos que possivelmente foram utilizados para dopar a vítima. Ele foi preso por estupro de vulnerável. A ação contou com atuação da Seção de Atendimento à Mulher da 21ª DP (SAM), com apoio da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) e da Seção de Repressão às Drogas (SRD)", completa a delegada.