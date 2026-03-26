Câmeras de segurança mostram idoso momentos antes de ser atropelado

O Correio teve acesso a imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo ao local do atropelamento que resultou na morte de José Brito dos Santos, 63 anos, na manhã da última quarta-feira (25/3), em São Sebastião. A filmagem mostra os últimos momentos de vida do idoso que morreu após ser atingido por um carro conduzido por uma menina de 12 anos.
No vídeo, é possível ver que a vítima transitava na calçada da via comercial da cidade antes de ser atingida pelo veículo — um Picasso cinza. Ele foi surpreendido pelo carro enquanto retornava para casa depois de uma consulta médica. Segundo moradores e comerciantes, a menina costumava retirar o carro da garagem da casa. "Toda hora víamos ela retirar o carro sozinha. Hoje deu nessa tragédia”, afirmaram, sem se identificar.
O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 9h30 e encontraram José em parada cardiorrespiratória. Após 30 minutos de manobras de reanimação, a equipe não conseguiu reverter o quadro e o óbito foi constatado ainda no local.
A Polícia Civil ainda investiga o caso. De acordo com o delegado-chefe da 30ª DP (São Sebastião), o pai prestou depoimento. "Ele apresentou a sua versão e disse que estava dormindo quando o atropelamento aconteceu", afirmou. Ainda segundo o delegado, um inquérito foi aberto para investigar os fatos, incluindo a forma como a menina, de apenas 12 anos, tinha acesso ao veículo, e se isso era um costume, como os vizinhos afirmaram.
Ainda no dia do atropelamento, tanto a criança como o pai foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Asa Sul. A menina foi autuada por ato infracional análogo a homicídio culposo (quando não há intenção de matar). O corpo da vítima foi liberado do Instituto de Medicina Legal (IML) na manhã desta quinta-feira (26/3).
Luiz Fellipe Alves
Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.