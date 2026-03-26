São Sebastião

Câmeras de segurança mostram idoso momentos antes de ser atropelado

José Brito dos Santos, 63 anos, morreu após ser atingido por um carro conduzido por uma menina de 12 anos. Polícia Civil abriu inquérito para investigar os fatos

As câmeras registraram o idoso caminhando na calçada momentos antes de ser atropelado. A menina conduzia um Picasso cinza - (crédito: Material cedido ao Correio/@nacidadenews24h)
O Correio teve acesso a imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo ao local do atropelamento que resultou na morte de José Brito dos Santos, 63 anos, na manhã da última quarta-feira (25/3), em São Sebastião. A filmagem mostra os últimos momentos de vida do idoso que morreu após ser atingido por um carro conduzido por uma menina de 12 anos. 

Veja o vídeo:

No vídeo, é possível ver que a vítima transitava na calçada da via comercial da cidade antes de ser atingida pelo veículo — um Picasso cinza. Ele foi surpreendido pelo carro enquanto retornava para casa depois de uma consulta médica. Segundo moradores e comerciantes, a menina costumava retirar o carro da garagem da casa. "Toda hora víamos ela retirar o carro sozinha. Hoje deu nessa tragédia”, afirmaram, sem se identificar.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 9h30 e encontraram José em parada cardiorrespiratória. Após 30 minutos de manobras de reanimação, a equipe não conseguiu reverter o quadro e o óbito foi constatado ainda no local.

A Polícia Civil ainda investiga o caso. De acordo com o delegado-chefe da 30ª DP (São Sebastião), o pai prestou depoimento. "Ele apresentou a sua versão e disse que estava dormindo quando o atropelamento aconteceu", afirmou. Ainda segundo o delegado, um inquérito foi aberto para investigar os fatos, incluindo a forma como a menina, de apenas 12 anos, tinha acesso ao veículo, e se isso era um costume, como os vizinhos afirmaram.

Ainda no dia do atropelamento, tanto a criança como o pai foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Asa Sul. A menina foi autuada por ato infracional análogo a homicídio culposo (quando não há intenção de matar). O corpo da vítima foi liberado do Instituto de Medicina Legal (IML) na manhã desta quinta-feira (26/3).

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Luiz Fellipe Alves e Darcianne Diogo
postado em 26/03/2026 15:09 / atualizado em 26/03/2026 15:13
