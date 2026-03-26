Grupo que simulava corridas para roubar motoristas de app é alvo da PCDF

Grupo que simulava corridas para roubar motoristas de app é alvo da Polícia Civil - (crédito: Divulgação / PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a operação Modo Avião para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão em Ceilândia, Samambaia e Taguatinga, na manhã desta quinta-feira (26/3). A ação mira um grupo suspeito de roubar motoristas de aplicativo.

Segundo a investigação conduzida pela Corpatri, os crimes começavam com a solicitação de corridas. Durante o trajeto, os condutores eram rendidos e tinham veículos e pertences levados.

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O caso que deu origem à apuração ocorreu em 6 de maio de 2025, em Taguatinga, quando um motorista teve um Fiat Cronos e um tablet Galaxy A9 roubados. O aparelho foi posteriormente associado a uma linha telefônica ligada a uma das investigadas.

No dia seguinte, dois dos suspeitos foram detidos, junto a um terceiro homem, por roubo de celular, conforme registro policial citado no inquérito.

Outro episódio envolve o roubo de um VW Voyage após uma corrida por aplicativo. De acordo com a decisão judicial, um dos autores foi encontrado com o carro e reconhecido pela vítima.

As investigações também indicam que, após um dos assaltos, foram feitas transferências bancárias da conta da vítima para uma conta vinculada a uma das suspeitas.

As diligências continuam para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração.