Previsão do tempo: pancadas de chuva e alerta amarelo no DF nesta quinta

A previsão do tempo para esta quinta-feira (26/3), no Distrito Federal, indica temperatura máxima que deve chegar a 26 °C, podendo alcançar até 28 °C, enquanto a mínima chegou em 16ºC. A umidade relativa do ar varia bastante, com índices próximos de 95% pela manhã, caindo para cerca de 55% no período da tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o aviso amarelo para chuvas intensas ao longo do dia que indicam possibilidade de precipitações moderadas, acompanhadas de rajadas de vento.

De acordo com o meteorologista do Inmet Danilo Siden, mesmo com a tendência de redução no volume de chuva em comparação aos últimos dias, ainda há previsão de instabilidade. “Essas condições são típicas dessa época do ano”, destacou o meteorologista.

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Segundo Danilo Siden, o cenário é mais tranquilo em relação aos últimos dias. “A gente teve uma chuva mais intensa na terça-feira, mas as condições já diminuíram, tanto ontem quanto hoje a gente já tem condições mais tranquilas”, afirmou.

Próximos dias

A previsão indica uma redução gradual das chuvas nos próximos dias. “A previsão é que as condições fiquem mais estáveis ainda. Amanhã a chance de chuva é um pouco menor e depois, já no fim de semana, a condição é de poucas chances de chuva, só com algumas nuvens durante o dia”, explicou.

Com isso, apesar do alerta vigente nesta quinta-feira, a tendência é de melhora gradual no tempo nos próximos dias.