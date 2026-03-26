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Violência

Menina de 5 anos é ferida por estilhaços durante tiroteio em Samambaia

Criança é atingida por estilhaços durante tiroteio em distribuidora; homem baleado segue internado e suspeito está foragido.

Menina de 5 anos é ferida por estilhaços durante tiroteio em Samambaia - (crédito: Reprodução)
Menina de 5 anos é ferida por estilhaços durante tiroteio em Samambaia - (crédito: Reprodução)

Uma discussão entre dois homens em uma distribuidora de bebidas de Samambaia deixou uma criança ferida por estilhaços de arma de fogo nesta quinta-feira (26/3), na Quadra 602. 

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Segundo a Polícia Militar, dois homens iniciaram a briga dentro do estabelecimento. Um deles sacou uma arma de fogo e atirou contra o outro. A vítima foi atingida no braço esquerdo e nas nádegas. 

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A menina de 5 anos estava no local no momento do crime e ficou ferida ao ser atingida por estilhaços dos projéteis. Tanto a criança quanto o homem ferido foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Samambaia (HRSAM). De acordo com a PM, a menina apresentava ferimentos leves, foi atendida e liberada. O homem segue internado. O autor seguia foragido até a última atualização dessa reportagem.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 26/03/2026 17:54
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