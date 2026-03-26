Menina de 5 anos é ferida por estilhaços durante tiroteio em Samambaia - (crédito: Reprodução)

Uma discussão entre dois homens em uma distribuidora de bebidas de Samambaia deixou uma criança ferida por estilhaços de arma de fogo nesta quinta-feira (26/3), na Quadra 602.

Segundo a Polícia Militar, dois homens iniciaram a briga dentro do estabelecimento. Um deles sacou uma arma de fogo e atirou contra o outro. A vítima foi atingida no braço esquerdo e nas nádegas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Jovem baleado enquanto dormia foi morto após briga em festa; um foi preso

A menina de 5 anos estava no local no momento do crime e ficou ferida ao ser atingida por estilhaços dos projéteis. Tanto a criança quanto o homem ferido foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Samambaia (HRSAM). De acordo com a PM, a menina apresentava ferimentos leves, foi atendida e liberada. O homem segue internado. O autor seguia foragido até a última atualização dessa reportagem.