Menina de 5 anos é ferida por estilhaços durante tiroteio em Samambaia

Uma discussão entre dois homens em uma distribuidora de bebidas de Samambaia deixou uma criança ferida por estilhaços de arma de fogo nesta quinta-feira (26/3), na Quadra 602.
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Segundo a Polícia Militar, dois homens iniciaram a briga dentro do estabelecimento. Um deles sacou uma arma de fogo e atirou contra o outro. A vítima foi atingida no braço esquerdo e nas nádegas.
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A menina de 5 anos estava no local no momento do crime e ficou ferida ao ser atingida por estilhaços dos projéteis. Tanto a criança quanto o homem ferido foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Samambaia (HRSAM). De acordo com a PM, a menina apresentava ferimentos leves, foi atendida e liberada. O homem segue internado. O autor seguia foragido até a última atualização dessa reportagem.
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