Ministério da Saúde monitora impacto da guerra no abastecimento de remédios

Rio de Janeiro (RJ) - Em entrevista coletiva durante agenda no Rio de Janeiro, a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Fernanda de Negri, afirmou que o Ministério da Saúde mantém monitoramento constante sobre os possíveis efeitos dos conflitos no Oriente Médio no abastecimento de medicamentos no Brasil.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a Fernanda, a principal preocupação da pasta é com possíveis impactos nas cadeias globais de valor, especialmente no fornecimento de insumos farmacêuticos. Ela destacou que o Estreito de Ormuz é um ponto crítico para o transporte global de petróleo — insumo essencial para a produção industrial — e que eventuais interrupções podem afetar países exportadores como Índia e China, importantes fornecedores para o Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Apesar do cenário de incerteza, ela assegurou que não há, até o momento, risco iminente de desabastecimento. “Não temos um alerta de que vai faltar medicamento por conta disso, mas estamos monitorando isso cotidianamente”, disse. O governo federal admite, no entanto, que a instabilidade internacional pode provocar aumento nos custos de logística e produção, com possíveis reflexos nos preços.
A declaração foi feita em evento que marcou a assinatura de um acordo para produção nacional do imunoterápico pembrolizumabe, usado no Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de melanoma. Com a nova parceria, a expectativa, segundo Rodrigo Cruz, diretor executivo de relações governamentais da MSD, é ampliar o acesso ao medicamento para outros quatro tipos de câncer — esôfago, colo do útero, pulmão e mama triplo negativo. A análise da ampliação está prevista para votação nos dias 8 e 9 de abril.
A parceria envolve, além do ministério, o Instituto Butantan e a farmacêutica MSD, e é considerada estratégica pelo governo para reduzir a dependência externa e fortalecer o SUS. Sobre o acordo, Fernanda destacou que a ampliação da produção nacional é uma das principais respostas do governo para mitigar riscos associados a crises geopolíticas. “A questão é que você fica menos vulnerável a esse tipo de situação, como guerras e oscilações no fornecimento. Ter capacidade de produzir aqui dá mais garantias de que o medicamento não vai faltar”, afirmou.
A secretária também citou avanços recentes, como a nacionalização completa da produção do tacrolimo, imunossupressor essencial para pacientes transplantados, fabricado em parceria com a Fiocruz. De acordo com o Ministério da Saúde, o fortalecimento do chamado Complexo Econômico-Industrial da Saúde busca assegurar que, mesmo diante de interrupções nas cadeias globais, o Brasil consiga manter o fornecimento de medicamentos essenciais à população.
*A repórter viajou a convite da farmacêutica MDS
Saiba Mais
- Brasil Vítima de feminicídio morre após receber alta em unidade de saúde
- Brasil AGU pede ao STF que esclareça pontos sobre o marco temporal
- Brasil Carreta perde controle e cai em ribanceira na BR-381; veja vídeo
- Brasil Batida entre caminhão e caminhonete deixa um morto em Minas
- Brasil Alunos são resgatados depois de ponte ceder com chuvas em Minas
- Brasil A pressão sobre o Airbnb para tirar do ar todos os anúncios de moradia social em São Paulo