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GDF autoriza reforma e reabertura do Cine Itapuã, marco cultural do Gama

As obras terão investimento de R$ 6,5 milhões e a previsão de entrega é dezembro deste ano

Ibaneis Rocha (MDB) assinou a ordem de serviço da reforma do Cine Itapuã - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)
Ibaneis Rocha (MDB) assinou a ordem de serviço da reforma do Cine Itapuã - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Por Luiz Francisco*

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O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta quinta-feira (26), a ordem de serviço para reforma do Cine Itapuã, no Gama. As obras terão um investimento de R$ 6,5 milhões e serão executadas por uma empresa contratada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).

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Marco cultural do Gama, o Cine Itapuã foi inaugurado em 28 de março de 1961. O local foi palco de festivais, exibição de filmes e apresentações musicais de nomes que incluem a banda Legião Urbana. Desde 2005, o espaço está fechado e com a estrutura deteriorada. 

Ibaneis afirma que a reforma do Cine Itapuã devolverá “dignidade” aos moradores do Gama, que terão o espaço reaberto, com a previsão de entrega para dezembro de 2026. “Eu tenho certeza que a obra vai ser rápida”, afirma o chefe do Executivo. “A população do Gama merece esse respeito.”

Espaços culturais

Além do Cine Itapuã, o Governo do Distrito Federal também recuperou e reabriu, após anos fechados, o Cine Brasília, o Museu de Arte de Brasília (MAB) e o Autódromo Internacional de Brasília. 

Em dezembro de 2024, Teatro Nacional Claudio Santoro também foi reaberto e, na última quinta-feira (19), Ibaneis autorizou a segunda etapa das obras no local. O investimento será de R$ 268,3 milhões.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

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Por Correio Braziliense
postado em 26/03/2026 16:32
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