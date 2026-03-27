Mulher sofre tentativa de feminicídio no SCS por ex-companheiro

Com arma em mãos, um homem foi impedido de assassinar a ex-companheira no Setor Comercial Sul, na tarde desta quinta-feira (26/3). Violando uma medida protetiva em vigor, o agressor tinha o histórico de perseguir a vítima e, desta vez, quase conseguiu feri-la gravemente. Na região da quadra 5, ele foi pego em flagrante tentando desferir golpes na mulher com uma faca.

Um passante viu a cena e acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), atitude que impediu o crime de ser consumado. Segundo informações da PMDF, ao chegar no local, os agentes avistaram o homem agredindo a ex-companheira, que ao perceber a aproximação dos PM's, se desvencilhou dos braços do criminoso, e correu em direção aos oficiais gritando por socorro.

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Pego em flagrante, o homem tentou fugir da polícia e escondeu a arma utilizada no mato. Posteriormente, a arma foi localizada e apreendida pelos policias. As equipes de segurança perseguiram o agressor, que foi detido e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) para as providências cabíveis.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal