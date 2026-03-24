Feminicídios aumentam 27% no DF, aponta estudo da Secretaria de Segurança

Em um ano, o número de feminicídios no Distrito Federal aumentou em 27%, de acordo com o 2º Anuário de Segurança Pública do DF, apresentado nesta terça-feira (24/3). Em 2025, 28 mulheres foram mortas na capital por questões de gênero, seis a mais do que em 2024, que teve 22 vítimas. Cerca de 68% dos feminicídios do ano passado ocorreram em nove regiões administrativas do Distrito Federal.
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Conforme o levantamento da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), a RA com mais mulheres assassinadas foi Planaltina, com três, seguida por Itapoã, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, SCIA/Estrutural, Sol Nascente/Pôr do Sol e Taguatinga, todas com duas. Os dados mostram que em 45% das regiões administrativas não houve registro de feminicídios. Segundo a SSP, a concentração de casos em áreas específicas é utilizada como critério para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento.
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O anuário também analisou os feminicídios observados nos últimos 10 anos, que somam 256 vítimas. Em 69,5% dos casos não havia registro de ocorrência anterior; em 26,3%, as vítimas já haviam requerido medidas protetivas contra o autor; e em 12,3%, já tinham medidas protetivas em vigor.
Em nota, o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, destacou que o aumento observado evidencia a importância de ações integradas entre a segurança pública, justiça criminal e demais áreas do governo. "Seguimos ampliando a rede de prevenção e atendimento, com monitoramento contínuo dos riscos e responsabilização imediata dos autores desses crimes. Nossa meta continua sendo zero casos de feminicídio no Distrito Federal", ressaltou.
O anuário aponta que, no ano passado, foram registrados 267 crimes violentos intencionais, que também inclui homicídio, latrocínio — roubo seguido de morte — e lesão corporal seguida de morte. Com 221 vítimas, os crimes de homicídio no DF tiveram um aumento de 5%, entre 2024 e 2025. Já o aumento nos casos de latrocínio no ano passado foi de 50%: o número de vítimas cresceu de oito para 12.
A SSP-DF informou que adotou ações de enfrentamento a conflitos interpessoais em locais públicos, como a restrição do funcionamento de distribuidoras durante as madrugadas, para conter o aumento do número de crimes. A pasta destacou ainda que, apesar do aumento de homicídios em 2025, o DF se firma com uma taxa de 7,4 casos por 100 mil habitantes, a terceira menor do país. Além disso, segundo a secretaria, ao analisar os casos dos últimos 10 anos, verifica-se uma redução de 63% no número de ocorrências.
*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho