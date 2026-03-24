Feminicídios aumentam 27% no DF, aponta estudo da Secretaria de Segurança

Em um ano, o número de feminicídios no Distrito Federal aumentou em 27%, de acordo com o 2º Anuário de Segurança Pública do DF, apresentado nesta terça-feira (24/3). Em 2025, 28 mulheres foram mortas na capital por questões de gênero, seis a mais do que em 2024, que teve 22 vítimas. Cerca de 68% dos feminicídios do ano passado ocorreram em nove regiões administrativas do Distrito Federal.

Conforme o levantamento da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), a RA com mais mulheres assassinadas foi Planaltina, com três, seguida por Itapoã, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, SCIA/Estrutural, Sol Nascente/Pôr do Sol e Taguatinga, todas com duas. Os dados mostram que em 45% das regiões administrativas não houve registro de feminicídios. Segundo a SSP, a concentração de casos em áreas específicas é utilizada como critério para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O anuário também analisou os feminicídios observados nos últimos 10 anos, que somam 256 vítimas. Em 69,5% dos casos não havia registro de ocorrência anterior; em 26,3%, as vítimas já haviam requerido medidas protetivas contra o autor; e em 12,3%, já tinham medidas protetivas em vigor.

Em nota, o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, destacou que o aumento observado evidencia a importância de ações integradas entre a segurança pública, justiça criminal e demais áreas do governo. "Seguimos ampliando a rede de prevenção e atendimento, com monitoramento contínuo dos riscos e responsabilização imediata dos autores desses crimes. Nossa meta continua sendo zero casos de feminicídio no Distrito Federal", ressaltou.

O anuário aponta que, no ano passado, foram registrados 267 crimes violentos intencionais, que também inclui homicídio, latrocínio — roubo seguido de morte — e lesão corporal seguida de morte. Com 221 vítimas, os crimes de homicídio no DF tiveram um aumento de 5%, entre 2024 e 2025. Já o aumento nos casos de latrocínio no ano passado foi de 50%: o número de vítimas cresceu de oito para 12.

A SSP-DF informou que adotou ações de enfrentamento a conflitos interpessoais em locais públicos, como a restrição do funcionamento de distribuidoras durante as madrugadas, para conter o aumento do número de crimes. A pasta destacou ainda que, apesar do aumento de homicídios em 2025, o DF se firma com uma taxa de 7,4 casos por 100 mil habitantes, a terceira menor do país. Além disso, segundo a secretaria, ao analisar os casos dos últimos 10 anos, verifica-se uma redução de 63% no número de ocorrências.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho

Saiba Mais Cidades DF Defensoria do DF oferecerá serviços gratuitos na Quarta do Cidadão

Defensoria do DF oferecerá serviços gratuitos na Quarta do Cidadão Cidades DF Chuvas fortes derrubam árvore sobre carro na Asa Sul

Chuvas fortes derrubam árvore sobre carro na Asa Sul Cidades DF Número de latrocínios no DF aumenta em 50% em 1 ano



