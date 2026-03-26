Após 5h de negociação, Bope resgata mãe e bebê mantidos reféns

Após cinco horas de negociação, militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resgataram a mulher e o bebê de 1 mês mantidos reféns pelo companheiro da vítima. A situação ocorreu na tarde desta quinta-feira (26/3), na quadra 66 do Itapoã. Segundo a polícia, o autor do crime, Benigno Feitosa, foi contido após ser atingido por tiros de borracha.

Por volta das 15h, os militares foram acionados para atender a ocorrência de cárcere privado. Benigno Feitosa estava armado com um facão e mantinha a mulher e três crianças — incluindo o filho recém-nascido — como reféns.

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Antes de a Polícia Militar ser acionada, um vizinho, o técnico de internet Douglas Alves, ouviu gritos vindos da casa. “Eu estava mexendo na central da internet. Fomos correndo na casa e vimos a mulher pedindo para ele tirar a faca de cima das crianças. Chamei meu amigo e resgatamos as duas crianças, uma menina e um menino”, contou ao Correio.

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As duas crianças foram levadas para a casa da vizinha de frente. Douglas acionou a PM logo depois. Foram mais de cinco horas de negociação. Por volta das 19h30, ouviu-se dois estrondos e uma movimentação intensa de bombeiros e militares. Benigno foi atingido com balas de borracha e levado à ambulância.

A mulher e o bebê também foram atendidos. A vítima deve prestar depoimento na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Por conta da ocorrência, a rua de acesso à residência foi isolada. Além da PM, homens do Corpo de Bombeiros também foram ao local.