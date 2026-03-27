GDF entrega 400 lotes a pessoas com deficiência em vulnerabilidade

A entrega dos 400 lotes foi feita pelo governador Ibaneis Rocha nesta sexta-feira (27), em cerimônia na Praça do Buriti - (crédito: Foto: Renato Alves/Agência Brasília )

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab-DF), promovida pelo GDF, proporcionou 400 lotes a pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, na QNR 6 de Ceilândia. A entrega foi feita pelo governador Ibaneis Rocha nesta sexta-feira (27/3), durante cerimônia na Praça do Buriti.

Cada lote tem 112,5 m². Eles integram um espaço que terá infraestrutura, como escolas, centros de saúde e área de lazer, para atender mais de 17 mil pessoas na região. Segundo a CodHab-DF, são 400 lotes urbanizados na QNR 6, já com a garantia de um Cartão Material de Construção para iniciar suas obras com um projeto de arquitetura devidamente feito com as adaptações pela companhia.

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Além dos lotes, a Codhab também promoveu a entrega de 213 escrituras de regularização fundiária, 108 documentos de emissão de escritura pública para compra e venda de imóveis na antiga Sociedade de Habitação de Interesse Social (SHIS) e 500 passaportes do programa Morar DF (cheque-moradia).

Entregas habitacionais

Os lotes na QR 06 foram aprovados em 2025. Os parcelamentos integram um projeto habitacional de grande porte, que prevê a construção de 5.690 unidades, divididas entre casas e apartamentos, com capacidade para abrigar mais de 17 mil pessoas.

O terreno total ocupa 629.368,25 metros quadrados divididos em 589 lotes, sendo 480 exclusivos para moradia, dos quais 400 foram entregues nesta sexta-feira.

A ação faz parte de um esforço contínuo de regularização fundiária no Distrito Federal. Desde 2019, o GDF já entregou 6.429 escrituras em diversas regiões administrativas. Com a entrega atual, o número total de documentos emitidos sobe para 6.750.

Além disso, o Morar DF, programa criado em 2024, atingiu 6.832 passaportes emitidos, número que já contabiliza os 500 documentos entregues nesta nova etapa. Para ter acesso aos subsídios do programa, é necessário ter renda bruta mensal de até cinco salários mínimos e manter a habilitação regular na Codhab.

*Com informações da Agência Brasília



