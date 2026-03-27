Espetáculo une projetos sociais e arte para celebrar a Páscoa

Espetáculo do Auto de Páscoa é gratuito e ocorre no Taguaparque - (crédito: Divulgação)

Taguatinga se prepara para receber o Auto de Páscoa "O Encontro", espetáculo que será apresentado nos dias 3 e 4 de abril, no Taguaparque, com foco no protagonismo comunitário. Indo além da tradição religiosa, a edição de 2026 reforça o papel da arte como ferramenta de inclusão social, trazendo ao centro do palco projetos que transformam realidades locais. A montagem é realizada pelo Instituto Social Avançar (ISA), contando com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Distrito Federal (GDF).

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A encenação é conduzida pelo Grupo de Teatro Kadosh, sob a direção e roteiro de Amanda Costa, e conta com artistas da própria região para narrar uma trajetória sensível que vai desde a criação do mundo até os eventos da fé cristã.

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Um dos grandes diferenciais deste ano é a participação da Orquestra do Projeto Musicalizando, uma iniciativa de inclusão que oferece formação instrumental a moradores de Taguatinga. A combinação de teatro com música ao vivo executada por alunos do projeto amplia a carga emocional da obra, que explora temas universais como perdão, cura e esperança.

Espetáculo do Auto de Páscoa é gratuito e ocorre no Taguaparque (foto: Vania Passos)

Segundo Eduardo Lima, organizador do evento, a presença dos projetos sociais é o que consolida o sentido da proposta, funcionando como uma vitrine para talentos da cidade e fortalecendo a identidade cultural da comunidade. Com entrada franca, o espetáculo convida o público a uma imersão sobre como os encontros humanos e espirituais podem transformar histórias de vida até os dias atuais.

Serviço

Evento: Auto de Páscoa “O Encontro”

Data: 3 e 4 de abril

Local: Taguaparque, Taguatinga

Entrada gratuita