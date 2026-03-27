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Festa no Dia do Circo reúne 500 crianças no Sol Nascente

Quinhentas crianças do Sol Nascente curtem a magia do circo no Taguaparque. Data celebra a arte circense, uma das manifestações de entretenimento mais tradicionais do país

Para comemorar o Dia do Circo, a meninada ganhou uma sessão extra do Circo Real Português, em temporada no Taguaparque - (crédito: José Carlos Vieira/CB/DA Press)
Para comemorar o Dia do Circo, a meninada ganhou uma sessão extra do Circo Real Português, em temporada no Taguaparque - (crédito: José Carlos Vieira/CB/DA Press)

Pelo menos 500 crianças da Escola Classe 40, do Sol Nascente, tiveram uma manhã especial. Para comemorar o Dia do Circo, a meninada ganhou uma sessão extra do Circo Real Português, em temporada no Taguaparque. A supervisora da escola, Gisele Rodrigues, destacou a importância dessa atividade para as crianças.

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"É muito importante para os alunos vivenciarem outros espaços, ainda mais no Dia do Circo, com esse espetáculo tão maravilhoso. Nem todo mundo consegue vir, porque a excursão é custeada, mas nós levamos para a escola, também, os artistas circenses num intercâmbio muito generoso", ressalta.

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  • Gisele Rodrigues, supervisora da Escola Classe 40, do Sol Nascente: espetáculo maravilhoso
    Gisele Rodrigues, supervisora da Escola Classe 40, do Sol Nascente: espetáculo maravilhoso José Carlos Vieira/CB/DA Press
  • Para comemorar o Dia do Circo, a meninada ganhou uma sessão extra do Circo Real Português, em temporada no Taguaparque
    Para comemorar o Dia do Circo, a meninada ganhou uma sessão extra do Circo Real Português, em temporada no Taguaparque José Carlos Vieira/CB/DA Press

No Brasil, o Dia do Circo é comemorado em 27 de março. Esta data homenageia o palhaço brasileiro Abelardo Pinto, o Piolin, que nasceu em 1887. A ocasião celebra a arte circense, uma das manifestações de entretenimento mais tradicionais do país.

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José Carlos Vieira

Editor

Jornalista, poeta e escritor, formado na Universidade de Brasília, trabalha no Correio Braziliense há 34 anos. É editor de Cultura, de Cidades e da Revista do Correio. É letrista e pintor amador

Por José Carlos Vieira
postado em 27/03/2026 10:42
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