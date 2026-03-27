Festa no Dia do Circo reúne 500 crianças no Sol Nascente

Para comemorar o Dia do Circo, a meninada ganhou uma sessão extra do Circo Real Português, em temporada no Taguaparque - (crédito: José Carlos Vieira/CB/DA Press)

Pelo menos 500 crianças da Escola Classe 40, do Sol Nascente, tiveram uma manhã especial. Para comemorar o Dia do Circo, a meninada ganhou uma sessão extra do Circo Real Português, em temporada no Taguaparque. A supervisora da escola, Gisele Rodrigues, destacou a importância dessa atividade para as crianças.

"É muito importante para os alunos vivenciarem outros espaços, ainda mais no Dia do Circo, com esse espetáculo tão maravilhoso. Nem todo mundo consegue vir, porque a excursão é custeada, mas nós levamos para a escola, também, os artistas circenses num intercâmbio muito generoso", ressalta.

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No Brasil, o Dia do Circo é comemorado em 27 de março. Esta data homenageia o palhaço brasileiro Abelardo Pinto, o Piolin, que nasceu em 1887. A ocasião celebra a arte circense, uma das manifestações de entretenimento mais tradicionais do país.