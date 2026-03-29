Lipedema: sintomas, diagnóstico e tratamento

Muitas vezes confundido com obesidade e retenção de líquido, o lipedema é uma doença caracterizada por inflamação crônica, que provoca acúmulo desproporcional de gordura na região do quadril, das coxas e das pernas e, em alguns casos, nos braços. Além disso, a condição é genética, com forte influência hormonal e inflamatória, e acomete quase exclusivamente mulheres, especialmente devido às mudanças hormonais associadas a fases como puberdade e gravidez. Diante disso, especialistas asseguram que o tratamento do lipedema é multidisciplinar e deve ser individualizado, com acompanhamento nutricional, terapias físicas e exercícios específicos.

Nesse contexto, a cirurgiã vascular Cristienne Souza explica que, diferentemente da obesidade, em que a gordura pode se acumular de forma global, no lipedema ela tende a se concentrar nos membros e no quadril, poupando pés e mãos. Além disso, a condição costuma ser resistente a dietas comuns e exercícios rotineiros, o que dificulta o controle apenas com medidas convencionais. "No lipedema, a paciente emagrece no rosto e no tronco, mas os membros afetados continuam volumosos e doloridos."

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No consultório, o diagnóstico é essencialmente clínico. "Não existe exame de sangue que aponte o lipedema. Realizamos uma anamnese detalhada e o exame físico, que inclui a palpação da textura da gordura e a verificação de pontos de dor", afirma a cirurgiã. Durante a consulta, também pode ser realizado o ultrassom dermatológico, que ajuda a avaliar o comprometimento dos tecidos e medir a espessura do tecido subcutâneo. Além disso, o ecodoppler venoso pode ser solicitado para avaliar a circulação, que pode estar comprometida. Em alguns casos, outros exames também são indicados para descartar doenças associadas, a depender dos achados clínicos.

Uma vez diagnosticado, o tratamento é voltado para estratégias que reduzam a inflamação e melhorem a qualidade de vida. Somam-se a isso terapias físicas complexas e tecnologias que atuam na circulação, na inflamação, nas fibroses e no contorno corporal. Nos casos mais avançados, a cirurgia pode ser indicada. "A lipoaspiração específica para lipedema, quando bem indicada e realizada por equipe experiente, pode reduzir o volume, aliviar sintomas e melhorar a mobilidade", destaca Cristienne.

No final de 2024, a influenciadora Yasmin Brunet enfrentou o lipedema e compartilhou sua evolução nas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram: @yasminbrunet)

O impacto da doença vai muito além da estética, afetando diretamente a autoestima dos pacientes, que, muitas vezes, lidam com frustração por não verem resultados mesmo com dieta e exercício, além da incompreensão sobre o próprio corpo. A sensação de desproporção, somada à dor e às limitações físicas, pode gerar insegurança e impactar a relação com a própria imagem. Para melhorar o bem-estar no cotidiano, Cristienne recomenda o controle da inflamação por meio da alimentação, sono regular e manejo do estresse, destacando, ainda, que acolhimento, informação de qualidade e suporte profissional fazem toda a diferença na jornada desses pacientes.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

Sintomas

Aumento desproporcional de gordura em pernas, quadril e, em alguns casos, braços

Dor ao toque e sensibilidade nas áreas afetadas

Sensação de peso constante nos membros

Facilidade para hematomas, mesmo sem batidas aparentes

Inchaço no decorrer do dia, que pode piorar com longos períodos em pé

Dificuldade de emagrecimento nas regiões afetadas, mesmo com dieta e exercício

Aspecto irregular da pele, semelhante à celulite

Progressão gradual, com aumento do volume ao longo do tempo

Diagnóstico

O diagnóstico do lipedema é essencialmente clínico, ou seja, feito a partir da avaliação do médico. Durante a consulta, são analisados o histórico da paciente, os sintomas e as características do corpo, além da realização do exame físico, que inclui o toque na região afetada para identificar dor, sensibilidade e alterações na textura da gordura. Exames de imagem, como o ultrassom dermatológico, podem ser utilizados como complemento para avaliar o tecido subcutâneo e auxiliar na confirmação, além de descartar outras doenças. O ecodoppler venoso também pode ser solicitado para avaliar a circulação e identificar possíveis alterações associadas.

Tratamento

Alimentação anti-inflamatória: ajuda a controlar o processo inflamatório associado à doença

ajuda a controlar o processo inflamatório associado à doença Acompanhamento nutricional: orienta a dieta e auxilia no controle do peso

orienta a dieta e auxilia no controle do peso Meias de compressão: melhoram a circulação e reduzem o inchaço e o desconforto

melhoram a circulação e reduzem o inchaço e o desconforto Atividade física: exercícios de baixo impacto, como caminhada, natação e musculação, ajudam na mobilidade e nos sintomas

exercícios de baixo impacto, como caminhada, natação e musculação, ajudam na mobilidade e nos sintomas Terapias físicas: técnicas que estimulam a circulação e auxiliam na redução da dor e da fibrose

técnicas que estimulam a circulação e auxiliam na redução da dor e da fibrose Cirurgia:em casos mais avançados, a lipoaspiração específica para lipedema pode reduzir o volume e melhorar a qualidade de vida

Canetas emagrecedoras

Medicamentos injetáveis utilizados para emagrecimento, conhecidos como “canetas emagrecedoras”, podem até ajudar na perda de peso geral, mas não tratam o lipedema. Esses fármacos atuam principalmente no controle do apetite e do metabolismo, promovendo redução de peso de forma global, e não localizada, enquanto a gordura do lipedema tem características inflamatórias e comportamento diferente da gordura comum, sendo mais resistente. Além disso, o uso sem acompanhamento médico não é recomendado, pois pode causar efeitos colaterais como náuseas, dor abdominal e alterações gastrointestinais, e, em alguns casos, gerar frustração, já que o corpo emagrece de forma desigual, mantendo o volume nos membros afetados.

Aparência de celulite

O lipedema pode ser confundido com celulite devido ao aspecto irregular da pele, com ondulações e aparência de “casca de laranja”. No entanto, enquanto a celulite é uma alteração estética comum, o lipedema é uma doença crônica, que envolve dor, sensibilidade e acúmulo anormal de gordura.

Diferença entre linfedema e lipedema

Apesar de semelhantes à primeira vista, linfedema e lipedema são condições diferentes. O linfedema é causado por uma falha no sistema linfático, levando ao acúmulo de líquido e inchaço, geralmente assimétrico e que pode atingir pés e mãos. Já o lipedema envolve acúmulo de gordura inflamada, é geralmente simétrico e costuma poupar essas extremidades. Além disso, o lipedema está associado à dor e à sensibilidade, o que nem sempre ocorre no linfedema.

Palavra do especialista

Treinos intensos ajudam ou pioram o lipedema? Por que exercícios de alto impacto podem aumentar dor, inchaço e hematomas?

O exercício físico é um dos pilares do tratamento do lipedema, especialmente quando associado à dieta, à perda de peso e à fisioterapia. Ele ajuda a distribuir melhor a gordura no corpo, aumenta a massa muscular e contribui para elevar o gasto energético, além de reduzir a resistência à insulina. No entanto, quando realizado de forma muito intensa, pode piorar os sintomas, já que o corpo da paciente com lipedema apresenta inflamação crônica e alterações na drenagem venosa e linfática. Isso favorece o acúmulo de ácido lático, aumentando a dor, o inchaço e a formação de hematomas, além de gerar sobrecarga nas articulações, que muitas vezes já estão fragilizadas.

Qual é o tipo de atividade física mais indicado para quem tem lipedema e qual a importância do acompanhamento profissional nesses casos?

As atividades físicas mais indicadas são as de baixo impacto, como caminhada, musculação leve a moderada, pilates, ioga e exercícios na água, como natação e hidroginástica. Esses exercícios ajudam no retorno venoso e linfático, reduzem o inchaço, auxiliam no controle da dor e melhoram a mobilidade. O acompanhamento profissional é fundamental para adaptar os treinos às limitações de cada paciente, evitar sobrecarga e garantir mais segurança e eficácia no tratamento.

Qual a importância do acompanhamento multidisciplinar (médico, nutricional, físico e psicológico) no tratamento da doença?

O acompanhamento multidisciplinar é essencial no tratamento do lipedema, pois a doença envolve diferentes aspectos do organismo e da qualidade de vida. O médico é responsável pelo diagnóstico e pela condução clínica; o nutricionista atua no controle da inflamação por meio da alimentação; o profissional de educação física orienta a prática adequada de exercícios; e o suporte psicológico pode ser importante diante do impacto emocional da doença. Esse cuidado integrado permite um tratamento mais completo e melhores resultados a longo prazo.

Herik Oliveira, cirurgião vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), da clínica Angioven