Bênção do Domingo de Ramos inicia celebração da semana santa na Catedral

Missa e bênção do Domingo de Ramos são o ponto de partida para a celebração da semana santa - (crédito: Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Com ramos erguidos nas mãos e acompanhados por cânticos e orações, fiéis se reuniram, ontem, na Catedral Metropolitana de Brasília para celebrar o Domingo de Ramos. A data marca o início da semana santa e mobilizou pessoas de diversas regiões do Distrito Federal em um momento de devoção e significado religioso.

A celebração relembra a chegada de Jesus a Jerusalém, passagem que antecede os acontecimentos de sua paixão, morte e ressurreição. A programação teve início logo cedo, às 8h, com a Santa Missa e a bênção dos ramos, conduzidas pelos padres Severino e Arthur.

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Ao longo da manhã, os fiéis participaram da procissão e da bênção dos ramos no estacionamento da Cúria, às 10h, em um gesto coletivo que simboliza acolhimento e fé. Em seguida, às 10h30, a missa foi presidida pelo arcebispo Dom Paulo Cezar Costa, reunindo um grande número de pessoas no interior da Catedral.

A movimentação intensa ao longo do dia evidenciou a importância da data para os católicos. A celebração das 18h encerrou a programação do Domingo de Ramos, mantendo o clima de espiritualidade que tomou conta do espaço religioso desde as primeiras horas da manhã.

Mais do que um rito tradicional, o Domingo de Ramos carrega um simbolismo profundo dentro da fé cristã. A distribuição dos ramos e a participação nas procissões representam a recepção de Jesus como rei, ao mesmo tempo em que antecipam os momentos de sofrimento que serão lembrados ao longo da semana.

Coletividade

Entre os presentes estava a aposentada Katia Leal Alves, 73 anos, que acompanha de perto as celebrações religiosas ao longo do ano. Para ela, participar do Domingo de Ramos é uma forma de renovar a fé e se preparar espiritualmente para os dias seguintes. "Significa o início da entrega de Jesus para a salvação do mundo", afirma. Ela conta que mantém uma rotina constante de participação nas missas e que a Semana Santa ocupa um lugar especial em sua vida. "Não perco nenhuma missa da Páscoa. Quer dizer, todo domingo e primeira sexta-feira do mês também", relata.

Além da presença frequente, Katia segue tradições durante o período da quaresma, como forma de reflexão e disciplina espiritual. "A partir da quarta-feira de cinzas, eu faço jejum e não como carne, nas quartas e sextas", explica. Sobre o jejum, ela detalha como organiza a rotina alimentar nesses dias: "Eu tomo café da manhã e só faço o lanche da noite, ou então almoço e à noite não como".

Neste ano, a celebração teve um significado ainda mais especial pela companhia inesperada. "Eu geralmente venho sozinha, mas hoje encontrei uma amiga no ponto de ônibus e viemos juntas. É bom ter companhia", conta.

A experiência coletiva também foi destacada por outros fiéis que participaram da celebração. O empresário Roney Arnald, de 54 anos, esteve presente com a esposa e as quatro filhas, vivenciando o momento como uma oportunidade de fortalecimento dos laços familiares.

Para ele, iniciar a semana santa em família traz um sentido ainda mais profundo à celebração. "Primeiro que a gente vem em família, então, é muito bom pra gente estar consagrando a ressurreição de Jesus. Começar a semana santa fortalecendo na fé, fortalecendo em Cristo", destaca.

Roney revela que este é um período de transformação para toda a família, que está se preparando para vivenciar novos passos dentro da Igreja. "Estamos todos na catequese, para crismar ou batizar quem não é batizado", afirma. Após mais de duas décadas de relacionamento, ele e a esposa decidiram oficializar a união no religioso. "Depois de 22 anos juntos, eu e minha esposa estamos fazendo o curso de matrimônio para casar na igreja este ano", completa.

A presença de famílias inteiras na celebração reforça o caráter comunitário da Semana Santa, que vai além dos ritos litúrgicos e se conecta com histórias pessoais, tradições e trajetórias de fé.

Ao longo da semana, a Catedral deve receber milhares de fiéis, que participam das celebrações em busca de reflexão, espiritualidade e renovação. A programação inclui momentos marcados por diferentes significados dentro da tradição cristã.

Programação completa

Quinta-feira Santa (2/4)

9h30 Missa do Crisma com todo o clero

20h Missa de Lava-pés com Dom Paulo Cezar Costa

Sexta-feira Santa (3/4)

15h Celebração da Paixão do Senhor

Sábado Santo (4/4)

20h Vigília Pascal com Dom Paulo Cezar Costa

Domingo de Páscoa (5/4)

8h Santa Missa

10h30 Santa Missa com Dom Paulo Cezar Costa

18h Santa Missa



















