PMDF prende três foragidos e detém homem com extensa ficha criminal no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu três homens foragidos da Justiça e deteve outro com extensa ficha criminal neste fim de semana. A primeira ocorrência foi registrada na tarde de sábado (28/3), em Taguatinga Norte, quando policiais do 2º Batalhão capturaram um homem condenado a mais de 19 anos de prisão pelos crimes de roubo e sequestro.

De acordo com a PMDF, ele foi localizado após ameaçar a companheira com uma faca. A equipe de Policiamento de Trânsito foi acionada via COPOM após denúncias de que o agressor perseguia a mulher. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, de 32 anos, já na rua, para onde fugiu com medo de ser morta. Crianças que estavam na residência confirmaram as agressões e entregaram a faca utilizada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou fugir e se esconder em lotes vizinhos, mas foi cercado e detido após uma varredura tática. Mesmo preso, ele tentou enganar os militares ao fornecer nomes e CPFs falsos. O homem foi encaminhado à delegacia e, além do cumprimento do mandado de prisão, responderá por falsidade ideológica e violência doméstica com base na Lei Maria da Penha.

Ainda na noite de sábado, outro foragido foi preso em Planaltina. Segundo a PMDF, o homem, que tinha mandado de prisão em aberto por violência doméstica, foi localizado no bairro Nossa Senhora de Fátima após tentar invadir a Unidade de Internação de Planaltina (UIP), pulando a cerca de isolamento.

Os policiais o encontraram sentado no meio-fio, com ferimentos graves na cabeça, no rosto e nos braços, resultado de um espancamento sofrido em uma festa pouco antes da tentativa de invasão. Durante a identificação, foi confirmado que ele era procurado pela Justiça, com pena prevista até 2029.

Devido à gravidade das lesões, o suspeito foi socorrido pelo SAMU e levado, sob escolta policial, aos hospitais regionais de Planaltina e do Paranoá, onde passou por cirurgia. Ele permanece internado sob custódia e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta. A ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia.

Já na manhã deste domingo (29/3), um homem considerado de alta periculosidade foi preso na QNM 20, em Ceilândia. A captura ocorreu durante patrulhamento da equipe da RP 28, que identificou o suspeito em atitude suspeita. Após abordagem e consulta aos sistemas, os policiais constataram que ele era foragido da Justiça por tráfico de drogas.

Além do mandado de prisão, o homem possui uma extensa ficha criminal, com quatro passagens por tráfico e uma por roubo, evidenciando reincidência em crimes graves. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Também neste domingo, a PMDF realizou a prisão em flagrante de um homem com histórico criminal significativo na região do Colorado, em Sobradinho. A ação contou com equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR) e do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

Durante a abordagem a um veículo com quatro ocupantes, os policiais encontraram uma pistola calibre .380, municiada com dez projéteis intactos. Um dos passageiros assumiu a posse da arma e foi preso em flagrante.

Segundo a PMDF, o detido acumula cinco passagens por ameaça, além de registros por apropriação indébita, difamação e descumprimento de medida protetiva. Ele e o armamento foram encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.