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PMDF prende três foragidos e detém homem com extensa ficha criminal no DF

Ações ocorreram entre sábado (28/3) e domingo (29/3) em Taguatinga, Planaltina, Ceilândia e Sobradinho, incluindo casos de violência doméstica, tráfico e porte ilegal de arma

PMs têm condenação mantida após agredirem civil em abordagem - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)
PMs têm condenação mantida após agredirem civil em abordagem - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu três homens foragidos da Justiça e deteve outro com extensa ficha criminal neste fim de semana. A primeira ocorrência foi registrada na tarde de sábado (28/3), em Taguatinga Norte, quando policiais do 2º Batalhão capturaram um homem condenado a mais de 19 anos de prisão pelos crimes de roubo e sequestro.

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De acordo com a PMDF, ele foi localizado após ameaçar a companheira com uma faca. A equipe de Policiamento de Trânsito foi acionada via COPOM após denúncias de que o agressor perseguia a mulher. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, de 32 anos, já na rua, para onde fugiu com medo de ser morta. Crianças que estavam na residência confirmaram as agressões e entregaram a faca utilizada.

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Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou fugir e se esconder em lotes vizinhos, mas foi cercado e detido após uma varredura tática. Mesmo preso, ele tentou enganar os militares ao fornecer nomes e CPFs falsos. O homem foi encaminhado à delegacia e, além do cumprimento do mandado de prisão, responderá por falsidade ideológica e violência doméstica com base na Lei Maria da Penha.

Ainda na noite de sábado, outro foragido foi preso em Planaltina. Segundo a PMDF, o homem, que tinha mandado de prisão em aberto por violência doméstica, foi localizado no bairro Nossa Senhora de Fátima após tentar invadir a Unidade de Internação de Planaltina (UIP), pulando a cerca de isolamento.

Os policiais o encontraram sentado no meio-fio, com ferimentos graves na cabeça, no rosto e nos braços, resultado de um espancamento sofrido em uma festa pouco antes da tentativa de invasão. Durante a identificação, foi confirmado que ele era procurado pela Justiça, com pena prevista até 2029.

Devido à gravidade das lesões, o suspeito foi socorrido pelo SAMU e levado, sob escolta policial, aos hospitais regionais de Planaltina e do Paranoá, onde passou por cirurgia. Ele permanece internado sob custódia e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta. A ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia.

Já na manhã deste domingo (29/3), um homem considerado de alta periculosidade foi preso na QNM 20, em Ceilândia. A captura ocorreu durante patrulhamento da equipe da RP 28, que identificou o suspeito em atitude suspeita. Após abordagem e consulta aos sistemas, os policiais constataram que ele era foragido da Justiça por tráfico de drogas.

Além do mandado de prisão, o homem possui uma extensa ficha criminal, com quatro passagens por tráfico e uma por roubo, evidenciando reincidência em crimes graves. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Também neste domingo, a PMDF realizou a prisão em flagrante de um homem com histórico criminal significativo na região do Colorado, em Sobradinho. A ação contou com equipes do Tático Operacional Rodoviário (TOR) e do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

Durante a abordagem a um veículo com quatro ocupantes, os policiais encontraram uma pistola calibre .380, municiada com dez projéteis intactos. Um dos passageiros assumiu a posse da arma e foi preso em flagrante.

Segundo a PMDF, o detido acumula cinco passagens por ameaça, além de registros por apropriação indébita, difamação e descumprimento de medida protetiva. Ele e o armamento foram encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 29/03/2026 18:41
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