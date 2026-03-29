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Metrô-DF não entra em greve nesta segunda-feira (30/3)

Em assembleia realizada até o fim da noite deste domingo (29/3), categoria decidiu adiar paralisação

A categoria deliberou para a suspensão da greve até o dia 15 de abril para participar da medição pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
A categoria deliberou para a suspensão da greve até o dia 15 de abril para participar da medição pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) não entrará em greve nesta segunda-feira (30/3). A decisão foi tomada durante Assembleia Geral Extraordinária realizada de forma on-line pelo Sindicato dos Metroviários (SindMetrô-DF), na noite deste domingo (29/3). A categoria deliberou para a suspensão da greve até o dia 15 de abril para participar da medição pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

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Para evitar a paralisação, a presidência do Metrô-DF encaminhou uma proposta ao sindicato dos metroviários relacionada à data-base intermediária de 2026. O documento previa ajustes ao Acordo Coletivo de Trabalho, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços e a valorização dos empregados. 

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Entre os principais pontos exigidos e apresentados na proposta, estava a contratação, em até 120 dias após a assinatura do acordo, de uma banca organizadora para a realização de concurso público. A seleção deve ofertar cerca de 290 vagas, além da formação de cadastro reserva.

Outra medida incluída na proposta é a previsão de pagamento, em pecúnia, de horas extras e de descanso semanal remunerado para empregados convocados a trabalhar em feriados e pontos facultativos, garantindo a continuidade da operação nesses períodos.

O acordo também prevê a concessão de um abono a ser usufruído no dia seguinte ao aniversário do empregado, caso ele esteja de folga na data e também a criação de um abono bimestral para participação em reuniões escolares. Por fim, a proposta inclui a implementação de um programa de readaptação funcional, voltado à inclusão e ao suporte de empregados com deficiência ou com restrições de saúde.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 29/03/2026 23:15 / atualizado em 29/03/2026 23:17
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