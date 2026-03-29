Metrô-DF não entra em greve nesta segunda-feira (30/3)

A categoria deliberou para a suspensão da greve até o dia 15 de abril para participar da medição pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) não entrará em greve nesta segunda-feira (30/3). A decisão foi tomada durante Assembleia Geral Extraordinária realizada de forma on-line pelo Sindicato dos Metroviários (SindMetrô-DF), na noite deste domingo (29/3). A categoria deliberou para a suspensão da greve até o dia 15 de abril para participar da medição pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Para evitar a paralisação, a presidência do Metrô-DF encaminhou uma proposta ao sindicato dos metroviários relacionada à data-base intermediária de 2026. O documento previa ajustes ao Acordo Coletivo de Trabalho, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços e a valorização dos empregados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre os principais pontos exigidos e apresentados na proposta, estava a contratação, em até 120 dias após a assinatura do acordo, de uma banca organizadora para a realização de concurso público. A seleção deve ofertar cerca de 290 vagas, além da formação de cadastro reserva.

Outra medida incluída na proposta é a previsão de pagamento, em pecúnia, de horas extras e de descanso semanal remunerado para empregados convocados a trabalhar em feriados e pontos facultativos, garantindo a continuidade da operação nesses períodos.

O acordo também prevê a concessão de um abono a ser usufruído no dia seguinte ao aniversário do empregado, caso ele esteja de folga na data e também a criação de um abono bimestral para participação em reuniões escolares. Por fim, a proposta inclui a implementação de um programa de readaptação funcional, voltado à inclusão e ao suporte de empregados com deficiência ou com restrições de saúde.