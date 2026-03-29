Youtubers levam jovens à euforia no Geek Prime

O Geek Prime deste domingo (29/3) no Shopping Conjunto Nacional foi um ponto de encontro da cultura geek. Com atrações que iam de competições de Just Dance a estandes de produtos personalizados e comidas orientais, o evento conquistou o público, mas foram os youtubers os grandes responsáveis por filas e momentos de euforia entre os jovens.
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Entre os nomes mais aguardados estava Cero, que soma mais de 3 milhões de inscritos no YouTube com vídeos focados em jogos independentes e de terror. Para ele, o contato direto com o público é uma das partes mais recompensadoras do trabalho. “É um desafio trazer visibilidade para jogos independentes, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Tem uma galera muito apaixonada e que acompanha tudo”, afirmou.
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Outro destaque foi Cereaw, nome artístico de Cassiano Bopp. Conhecido por produzir conteúdos sobre cinema e moda, além de participações em campanhas de RPG, ele atraiu uma multidão na sessão de meet & greet. “Fiquei muito feliz de me aprofundar nas coisas que eu já gostava de falar e trazer para um público muito maior. Foi muito maneiro conhecer o pessoal daqui de Brasília”, disse.
Entre os fãs, a ansiedade era evidente. A estudante Júlia Letícia Mendes, 16 anos, do Guará, aguardava ao lado da amiga Lorena Belo Cabral, 16, de Águas Claras, para conhecer o ídolo. “Eu gosto muito do Cereaw porque ele fala sobre cinema, que é um assunto que eu gosto muito. Ele se mostra uma pessoa muito legal e gostamos muito do conteúdo dele”, contou Júlia.
Lorena também não escondia a emoção. “Eu estou nervosa porque ele é ele. É muito bizarro a gente estar vendo ele aqui pessoalmente, depois de ver tantos vídeos. Poder trocar uma ideia com ele é bem legal”.
Dubladores também são atração
Além dos youtubers, o evento também contou com a presença de grandes nomes da dublagem brasileira, como Manolo Reys, conhecido por dar voz a personagens como o Homem-Aranha de Tobey Maguire, além de trabalhos com Will Smith em Um maluco no pedaço, Sonic e Luigi.
Para ele, o público brasiliense se destaca pelo engajamento. “Brasília é uma das cidades que mais tem eventos no Brasil. O público daqui é muito fiel. Esses eventos têm uma importância muito grande de oferecer cultura aos jovens”, observou.
A dubladora Feh Dubs, que dublou Sol em O Incrível Circo Digital, e Shijima Mei em Hanako-kun, também elogiou a recepção. “Gosto muito de Brasília. O público é muito carinhoso. Espero vir mais 40 vezes esse ano. Uma dica para quem quer se tornar dublador: não liguem para as pessoas falando mal, foquem no apoio de quem incentiva”, aconselhou.
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