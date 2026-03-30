Caminhão bate em 12 carros na descida do Colorado e interdita pista na BR-020

Acidentes na descida do Colorado interditam pista na BR-020 - (crédito: Material cedido ao Correio)

Quem está a caminho do Plano Piloto pela BR-020, na subida do Colorado, vai enfrentar longos minutos de engarrafamento na manhã desta segunda-feira (30/1). Segundo informações prévias, um acidente envolvendo ao menos quatro veículos e outro com um caminhão de carga interditou a pista.



Não houve mortes. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) está no local para realizar os atendimentos. Ao que tudo indica, o acidente ocorreu por volta das 6h. Motoristas e passageiros de ônibus que aguardam a pista ser liberada chegaram a descer dos veículos.

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Vídeos compartilhados com o Correio mostram que o caminhão tombou e espalhou a carga, possivelmente de ração.

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