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Despedida

Na despedida, Ibaneis Rocha tem segundo retrato na Galeria dos Governadores

Governador, que deixa o cargo para concorrer ao Senado, destaca sensação de dever cumprido ao encerrar mandato após mais de sete anos à frente do Executivo. A vice-governadora Celina Leão assume o Palácio do Buriti nesta segunda-feira (30/3)

28/03/2026 Ed Alves CB/DA Press. Cidades - Ibaneis Rocha se despede do governo. Missa de Ação de Graças e Solenidade de descerramento oficial da fotografia na Galeira dos Governadores do DF. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
28/03/2026 Ed Alves CB/DA Press. Cidades - Ibaneis Rocha se despede do governo. Missa de Ação de Graças e Solenidade de descerramento oficial da fotografia na Galeira dos Governadores do DF. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A trajetória do segundo mandato do governador Ibaneis Rocha (MDB) passou a integrar oficialmente a história institucional da capital neste sábado (28/3), com a inclusão de seu segundo retrato na Galeria dos Governadores do DF, no Palácio do Buriti.

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Acompanhado dos filhos e da esposa, Mayara Noronha Rocha, Ibaneis participou da solenidade que marcou a incorporação da imagem ao espaço, que reúne os chefes do Executivo responsáveis pela condução administrativa do Distrito Federal ao longo dos anos.

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Ibaneis Rocha venceu as eleições de 2018 e 2022, consolidando um ciclo de mais de sete anos à frente do governo local. O chefe do Executivo deixa o cargo para concorrer ao Senado. A vice-governadora Celina Leão assume o Palácio do Buriti nesta segunda-feira (30/3)


  • 28/03/2026 Ed Alves CB/DA Press. Cidades - Ibaneis Rocha se despede do governo. Missa de Ação de Graças e Solenidade de descerramento oficial da fotografia na Galeira dos Governadores do DF.
    28/03/2026 Ed Alves CB/DA Press. Cidades - Ibaneis Rocha se despede do governo. Missa de Ação de Graças e Solenidade de descerramento oficial da fotografia na Galeira dos Governadores do DF. Ed Alves CB/DA Press
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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 28/03/2026 21:40 / atualizado em 28/03/2026 21:41
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