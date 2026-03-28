Na despedida, Ibaneis Rocha tem segundo retrato na Galeria dos Governadores

28/03/2026 Ed Alves CB/DA Press. Cidades - Ibaneis Rocha se despede do governo. Missa de Ação de Graças e Solenidade de descerramento oficial da fotografia na Galeira dos Governadores do DF. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A trajetória do segundo mandato do governador Ibaneis Rocha (MDB) passou a integrar oficialmente a história institucional da capital neste sábado (28/3), com a inclusão de seu segundo retrato na Galeria dos Governadores do DF, no Palácio do Buriti.

Acompanhado dos filhos e da esposa, Mayara Noronha Rocha, Ibaneis participou da solenidade que marcou a incorporação da imagem ao espaço, que reúne os chefes do Executivo responsáveis pela condução administrativa do Distrito Federal ao longo dos anos.

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Ibaneis Rocha venceu as eleições de 2018 e 2022, consolidando um ciclo de mais de sete anos à frente do governo local. O chefe do Executivo deixa o cargo para concorrer ao Senado. A vice-governadora Celina Leão assume o Palácio do Buriti nesta segunda-feira (30/3)























