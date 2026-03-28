Na despedida, Ibaneis Rocha tem segundo retrato na Galeria dos Governadores

A trajetória do segundo mandato do governador Ibaneis Rocha (MDB) passou a integrar oficialmente a história institucional da capital neste sábado (28/3), com a inclusão de seu segundo retrato na Galeria dos Governadores do DF, no Palácio do Buriti.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Acompanhado dos filhos e da esposa, Mayara Noronha Rocha, Ibaneis participou da solenidade que marcou a incorporação da imagem ao espaço, que reúne os chefes do Executivo responsáveis pela condução administrativa do Distrito Federal ao longo dos anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Ibaneis se emociona em missa de despedida ao deixar o cargo de governador
- Viaduto da Epig recebe nome de motorista de Ibaneis morto em acidente
Ibaneis Rocha venceu as eleições de 2018 e 2022, consolidando um ciclo de mais de sete anos à frente do governo local. O chefe do Executivo deixa o cargo para concorrer ao Senado. A vice-governadora Celina Leão assume o Palácio do Buriti nesta segunda-feira (30/3)
- Em Ceilândia, Ibaneis se despede do governo com críticas a antecessores
- Bolo gigante de 4 metros e 450 quilos marca o parabéns para Ceilândia
Saiba Mais
- Cidades DF Governo do DF pede R$ 4,4 bilhões ao FGC para socorrer o BRB
- Cidades DF Belinati derruba liminar que excluía Serrinha das garantias ao BRB
- Cidades DF "A ausência dele nos causa uma dor imensurável", diz mãe de Rodrigo Castanheira
- Cidades DF Chuvas não dão trégua e moradores de Vicente Pires sofrem com efeitos