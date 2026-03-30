"Esse governo vai garantir todas as respostas", diz Celina sobre BRB

Durante o seu discurso de posse na transmissão de cargo do Governo do Distrito Federal (GDF), Celina Leão (PP) mencionou o escândalo que envolve o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master.

“Deixo claro que não participei de nenhuma decisão, não fui sequer consultada”, enfatizou. “Esse governo será garantidor de todas as respostas, para que elas venham à luz”, garantiu. “O BRB é um patrimônio do DF, este governo não será obstáculo. E assim eu inicio esse novo governo. Transparência será prática, é sobre ter a consciência limpa”, discursou Celina.

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A governadora recém empossada afirmou que vai trabalhar para trazer respostas quanto às negociações que resultaram em um prejuízo de pelo menos R$ 12 bilhões ao BRB.



