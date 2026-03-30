Técnica de enfermagem é presa após tentar sequestrar recém-nascido

Funcionária do Hospital Regional de Santa Maria foi interceptada por seguranças na portaria da unidade de saúde com o bebê de apenas algumas horas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma técnica de enfermagem do Hospital Regional de Santa Maria (HSM) foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal após tentar subtrair um recém-nascido da maternidade da unidade. A funcionária foi interceptada pela equipe de segurança ao tentar atravessar a portaria principal carregando o bebê, que tinha apenas algumas horas de vida.

No momento da abordagem, a mãe da criança não pôde intervir, pois ainda se encontrava sedada devido a um procedimento cirúrgico recente. De acordo com o registro da 20ª Delegacia de Polícia (Gama), a suspeita inicialmente ignorou as ordens de parada dos vigilantes e só interrompeu o deslocamento com a chegada de reforço na segurança. O caso ocorreu na tarde do último sábado (28/3).

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Ao ser confrontada, a técnica de enfermagem apresentou versões contraditórias: inicialmente sorriu e alegou que a conduta se tratava de um "teste" para avaliar a eficiência do sistema de vigilância do hospital, mas posteriormente chorou e pediu desculpas, citando problemas pessoais.

Outros profissionais da unidade confirmaram aos policiais que a mulher não tinha qualquer autorização funcional ou justificativa técnica para retirar o recém-nascido do setor de cuidados. Diante da gravidade da conduta e da violação de todos os protocolos hospitalares, a Polícia Militar foi acionada e conduziu a funcionária à delegacia.

A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de subtração de incapaz, sem o arbitramento de fiança por tratar-se de crime inafiançável na esfera policial. Em audiência de custódia realizada no dia seguinte ao caso, a técnica de enfermagem teve a liberdade provisória concedida. O bebê foi devolvido em segurança aos cuidados hospitalares sob monitoramento da equipe médica.

Questionado sobre a conduta da funcionária, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), responsável pelo HSM, informou que a profissional foi afastada de forma imediata, e o caso está sob análise das áreas competentes para a adoção de todas as medidas administrativas e legais. O Iges também reforçou que as equipes de segurança adotam protocolos rigorosos de controle, identificação e circulação de pessoas. Confira a nota na íntegra:

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informa que identificou, na tarde deste sábado (28), no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), uma tentativa indevida de retirada de uma criança da unidade por uma colaboradora, sem qualquer autorização e em total desacordo com os protocolos institucionais.

A ação foi imediatamente identificada e interrompida pela equipe de segurança do hospital, que atuou com rigor e prontidão, acionando a Polícia Militar e impedindo qualquer desfecho irregular. A colaboradora foi conduzida à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O IgesDF destaca que dispõe de equipes de segurança altamente qualificadas e treinadas, com atuação rigorosa especialmente nos fluxos das maternidades, que seguem protocolos estritos de controle, identificação e circulação, assegurando a proteção integral de pacientes e recém-nascidos.

A profissional foi afastada de forma imediata, e o caso está sob análise das áreas competentes para a adoção de todas as medidas administrativas e legais.

O Instituto reforça que não tolera qualquer conduta que viole suas normas e atua com absoluto rigor na apuração de fatos que possam comprometer a segurança de pacientes, familiares e equipes assistenciais, mantendo plena colaboração com as autoridades.

