Mulher é ameaçada pelo próprio irmão com um canivete no Núcleo Bandeirante

O homem foi preso em flagrante e deverá responder nos termos da Lei Maria da Penha. - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Uma mulher foi ameaçada pelo irmão dentro de casa, na região Metropolitana do Núcleo Bandeirante, na tarde do último domingo (29/3). Portando um canivete, o homem chegou a falar para a vítima que iria machucá-la e, receoso de ser pego em flagrante, fugiu da cena do crime. A polícia foi acionada pelo 190 às 16:30h.

Tentando escapar dos agentes, o suspeito saiu pela rua. Quando os policiais chegaram ao local, o homem já havia fugido. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante o patrulhamento, um morador indicou a presença de um homem com as mesmas características nas proximidades, portando uma faca.

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Ao ser localizado, o suspeito colocou a arma branca próximo ao próprio pescoço e tentou se aproximar novamente da residência da vítima. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem e verbalizaram ordens para que o indivíduo largasse o canivete.

Em razão da resistência e do comportamento agressivo, foi necessário o uso de instrumento de menor potencial ofensivo para contê-lo. Após a intervenção e negociação verbal, a arma foi retirada e o autor, devidamente algemado.

Ele foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM I), onde foi autuado em flagrante por ameaça, com base na Lei Maria da Penha. O canivete foi apreendido.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher.

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391 /3207-7408 / 3207-7438.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal