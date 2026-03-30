GDF amplia serviço de castração de cães e gatos. Saiba onde inscrever o pet

A Sepan-DF está com novo edital aberto para credenciamento de clínicas veterinárias para participar do programa Castra DF - (crédito: | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

Novo serviço gratuito de castração está aberto nesta terça (31) e quarta-feira (1º/4), com 1.056 vagas para procedimentos castração de cães e gatos. As vagas estão distribuídas nas clínicas veterinárias credenciadas, com ampliação da capacidade de atendimento e acesso mais facilitado da população aos serviços. O agendamento deve ser feito por meio do site Agenda DF, plataforma oficial do GDF.

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A Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF) explica que, atualmente, a Sepan-DF está com novo edital aberto para credenciamento de clínicas veterinárias para participar do programa Castra DF. O edital segue aberto por tempo indeterminado. No momento, cinco clínicas estão cadastradas, o que já mostra aumento da quantidade de parceiros que eram de três estabelecimentos no último edital do programa.

O secretário de Proteção Animal, Cristiano Cunha, reforça o compromisso da pasta com a ampliação e descentralização do atendimento: “Estamos aumentando nossa rede de parceiros com o credenciamento de novas clínicas, com uma meta clara: chegar, em breve, pelo menos a uma clínica credenciada em cada região administrativa do Distrito Federal. Isso vai garantir acesso mais facilitado e mais comodidade para a nossa população”.

O novo edital do Castra DF integra uma ampliação do serviço de castração oferecido pela Sepan, que agora conta com mais qualidade, segurança e cuidado para os animais atendidos. Além da oferta contínua de vagas, o Castra passa a incluir procedimentos novos essenciais no pacote de cirurgia de castração gratuita disponibilizado à população.