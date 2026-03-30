Suspeito de ser dono de 30kg de maconha achados no lixo é preso

Policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prenderam, nesta segunda-feira (30/3), um homem suspeito de ser o dono dos 30kg de maconha encontrados no meio da rua, em Ceilândia Norte, no último dia 19 de março. A sacola com o entorpecente foi localizada por funcionários do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e entregue à polícia.

O traficante vinha sendo monitorado pela polícia antes mesmo da localização da droga. Após os funcionários da coleta de lixo encontrarem a substância, os investigadores reforçaram o monitoramento no que seria o ponto de vendas. Em vídeos produzidos pelos policiais, é possível ver a movimentação intensa de usuários em frente à casa do suspeito.

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Segundo o delegado Fernando Fernandes, chefe da 19ª DP, nas buscas desta segunda-feira, os agentes apreenderam porções de maconha, cocaína, drogas sintéticas, uma faca, um celular e dinheiro.

Saco com maconha

Em depoimento, um dos funcionários do SLU relatou que trabalhava na coleta de lixo na QI 22. Ao recolher um saco preto, notou que estava muito pesado e achou que era areia. Disse que colocou o saco na plataforma, o que resultou em um pequeno rasgo. Nesse momento, o trabalhador sentiu o odor de maconha e acionou a polícia.

De acordo com o delegado, a quantidade apreendida poderia resultar na produção de cerca de 30 mil cigarros de maconha. Considerando o valor médio de R$ 10 por unidade, o prejuízo estimado ao tráfico chega a aproximadamente R$ 300 mil.

