Correio promove discussão sobre Ceilândia nesta terça-feira (31/3)

O Correio Braziliense irá promover, nesta terça-feira (31/3), o CB.Debate — Ceilândia em movimento, em homenagem ao aniversário da cidade, comemorado na última sexta-feira (27/3). Com início a partir das 8h30, o evento irá reunir autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos que impulsionem o crescimento econômico, a inclusão social e a melhoria da infraestrutura local.

O debate contará com dois painéis que irão refletir, com um olhar estratégico, o futuro da cidade, que completou 55 anos de histórias de luta e resistência. Os nomes confirmados para o evento são: Dilson Resende de Almeida, administrador regional de Ceilândia; Eduardo Lima, presidente da Associação Comercial de Ceilândia (ACIC); José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio; Thânisia Cruz, integrante do Comitê de Marcha das Mulheres Negras do Distrito Federal; Rose Rainha, superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Marcelo Café, cantor, compositor e agente cultural da cidade; Max Maciel, deputado distrital pelo Psol; e Chico Vigilante, deputado distrital pelo PT.

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O primeiro painel, focado na força econômica da cidade, irá receber agentes que conhecem a realidade comercial e o potencial de Ceilândia. O presidente do Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, o deputado distrital Chico Vigilante (PT) e o presidente da ACIC, Eduardo Lima, irão comentar sobre o polo de comércio, indústria e economia da região, muitas vezes ignorado.

Já no segundo painel, Thânisia Cruz, do Comitê de Marcha das Mulheres Negras do Distrito Federal, o agente cultural Marcelo Café e o deputado Max Maciel irão abordar questões de sustentabilidade, cultura e transformação urbana.

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Ao Correio, Marcelo Café comentou que ser agente cultural em Ceilândia é um desafio constante. “O cenário cultural da cidade é como em quase toda periferia, com inventividade, inovação, independência, luta pela sobrevivência e pertencimento. Muitas vezes, enfrentamos a falta de diálogo do governo com a comunidade”, afirmou. Ele também disse que os estigmas que a cidade carregava foram desconstruídos pela população. “Ela (população) foi levando a cidade no peito, nas músicas, nos bonés, com orgulho e objetividade”, acrescentou.

O deputado distrital Max Maciel comentou sobre a importância de dialogar sobre Ceilândia. “É importante reconhecer que a cidade deixou de ser uma cidade dormitório. Ela é um vetor de desenvolvimento importante para o DF, representa 10% do PIB, tem o maior mercado consumidor, e isso nos coloca nesse desafio de ampliar cada vez mais”, disse.

Sobre a sua atuação voltada para a cidade, Max afirma que “é uma responsabilidade gigante e muita honra também”. O deputado ainda comentou que é motivo de orgulho representar Ceilândia. “Tenho um compromisso com a cidade em que eu cresci, minha família foi formada e continua aqui batalhando por ela”, finalizou.



O evento, aberto ao público, será realizado no auditório do Correio Braziliense, no prédio do jornal, na Quadra 2 do Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Para participar, é necessário retirar os ingressos através do site Sympla. O evento também será transmitido em tempo real no canal do YouTube do Correio.

Serviço:

CB.Debate — Ceilândia em movimento

Local: Auditório do Correio Braziliense

Data: terça-feira, 31 de março

Horário: a partir das 8h30

Retirada dos ingressos através do site Sympla