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Circuito Candangão Junino terá início em 16 de maio

As apresentações estão previstas para acontecer de maio até julho. A partir de junho, acontecem as etapas classificatórias. A grande final ocorre nos dias 25 e 26 de julho

Circuito pré-junino tem início em maio. Na foto, a Quadrilha Sabugo de Milho - (crédito: Divulgação/Bella Negra)
Circuito pré-junino tem início em maio. Na foto, a Quadrilha Sabugo de Milho - (crédito: Divulgação/Bella Negra)

A Federação do Distrito Federal e Entorno (FEQUAJUDFE), responsável pelo Circuito Candangão Junino de 2026, realizou o sorteio para a 4ª edição do evento que reúne quadrilhas juninas do DF e do Entorno. No último domingo (29/3), mais de 200 quadrilheiros se reuniram na Casa do Cantador, em Ceilândia, para acompanhar a votação que definiu as datas e locais das apresentações, dando início oficial à temporada junina de 2026.

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Segundo o calendário, a etapa pré-junina e os eventos preparatórios têm início em 16 maio, em Ceilândia, onde o público começa a vivenciar o clima do São João. Entre junho e julho, acontecem as etapas classificatórias. A grande final ocorre nos dias 25 e 26 de julho, sábado e domingo respectivamente, para definir o grande campeão.

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O presidente da FEQUAJUDFE, Robson Fusca, comentou que a edição deste ano vem com uma proposta ampliada, para fortalecer ainda mais o movimento junino como uma das maiores manifestações culturais do DF. “Estamos preparando um grande espetáculo pensado para toda a família, valorizando a tradição, mas também trazendo inovação”, disse.

Além das apresentações das quadrilhas juninas, o circuito abrange uma programação completa de shows e atrações especiais. “O nosso objetivo é mostrar, mais uma vez, que o Distrito Federal é hoje uma das maiores potências do movimento junino no Brasil, tanto pela qualidade dos grupos quanto pela força da nossa cadeia produtiva”, destacou Robson, presidente da Federação.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 30/03/2026 17:09
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