Brás em Brasília: onde encontrar moda popular e barata no DF

A tradição de viajar para o Brás, em São Paulo, para comprar moda popular com preços de atacado ainda é forte entre lojistas do Distrito Federal. Contudo, não é preciso viajar mais de mil quilômetros para encontrar boas oportunidades. Brasília e seu Entorno abrigam centros de compras que funcionam como verdadeiras versões locais do famoso bairro comercial paulista.

Conhecidos pela variedade e pelos valores competitivos, esses locais atraem tanto quem busca renovar o guarda-roupa quanto pequenos empreendedores. Eles se tornaram pontos estratégicos para quem procura mercadorias com boa margem de lucro para revenda ou simplesmente quer economizar nas compras pessoais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Principais polos de moda popular no DF

A Feira dos Goianos, em Taguatinga, é talvez o ponto mais famoso quando o assunto é compra em grande quantidade. O forte do local são as peças em jeans, moda feminina e lingerie, com centenas de boxes que vendem tanto no varejo quanto no atacado. As vendas para revendedores se concentram principalmente durante as madrugadas.

Também em Taguatinga, o Taguacenter é outro polo consolidado. Diferente da Feira dos Goianos, suas lojas funcionam em horário comercial e oferecem uma gama diversificada de produtos, que vai de vestuário e calçados a acessórios e artigos para o lar. É um destino certo para quem busca variedade em um só lugar.

Para quem procura uma experiência que une compras a lazer, a Feira da Torre de TV, no Plano Piloto, é uma excelente opção. Além do artesanato e da gastronomia, há diversas barracas de roupas, bijuterias e calçados com preços acessíveis e peças com design diferenciado.

Tradicional e com forte apelo comunitário, a Feira do Guará também se destaca. O espaço é conhecido pela venda de alimentos frescos, mas abriga um setor de vestuário robusto, onde é possível garimpar bons achados para todas as idades.

Para aproveitar ao máximo as compras nesses locais, algumas dicas são valiosas. Levar dinheiro em espécie pode facilitar a negociação, já que muitos vendedores oferecem descontos para pagamentos à vista. Chegar cedo, principalmente nas feiras de maior movimento, garante acesso às melhores peças e a um ambiente mais tranquilo para escolher os produtos. Pesquisar preços entre as bancas e lojas também pode resultar em uma economia significativa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.