Ceilândia se consolida como motor econômico do DF, dz presidente da Fecomércio

Dilson Resende, administrador de Ceilândia, em debate sobre a cultura, identidade e economia de Ceilândia - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Durante o CB.Debate — Ceilândia em movimento, realizado nesta terça-feira (31/3) pelo Correio Braziliense, o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, ressaltou que a cidade é hoje um dos principais polos econômicos da capital. O evento reuniu autoridades e representantes do setor produtivo para discutir o papel estratégico da região administrativa para o desenvolvimento do Distrito Federal.

Segundo Freire, a relevância de Ceilândia se reflete tanto no tamanho da população quanto na força do mercado de trabalho local. “A Ceilândia tem uma importância muito grande para o setor de comércio e serviços e também para a área de indústria. É a única cidade do Distrito Federal que também tem indústria”, afirmou.

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De acordo com o presidente da Fecomércio, a região concentra cerca de 10% da população do DF, com mais de 151 mil pessoas economicamente ativas. Desse total, aproximadamente 135 mil estão ocupadas. “É uma cidade muito importante para todos os setores da economia. Além de ser a maior do Distrito Federal, é uma cidade antiga, consolidada e com grande potencial de crescimento”, destacou.

Freire também ressaltou a presença de grandes equipamentos voltados à qualificação profissional e ao bem-estar da população. Ele citou a maior unidade do SESC no DF, localizada na Ceilândia, com 57 mil metros quadrados de área construída. Além disso, anunciou novos investimentos na região. “Estamos ampliando a unidade do Senac na Ceilândia, que vai triplicar de tamanho. Isso demonstra a confiança no potencial da cidade”, pontuou.

Ao comentar a importância do CB.Debate, Freire destacou o papel do diálogo entre diferentes setores na construção de soluções para os desafios urbanos. “Quando você reúne o setor produtivo, parlamentares e representantes do Executivo para discutir uma cidade, com certeza vão surgir boas ideias, que podem contribuir para melhorar a vida da população”, avaliou.

CB Debate

Realizado em homenagem ao aniversário de Ceilândia, comemorado na última sexta-feira (27/3), o CB.Debate reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos voltados ao crescimento econômico, à inclusão social e à melhoria da infraestrutura local. A iniciativa reforça o papel do diálogo como ferramenta para impulsionar o desenvolvimento de uma das regiões mais populosas e economicamente relevantes do Distrito Federal.

Você pode participar enviando perguntas e comentários pela hashtag #CBDebate ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial do Correio no YouTube. Para conferir a lista de painelistas e os destaques sobre economia, cultura e infraestrutura, acesse correiobraziliense.com.br/cidades.