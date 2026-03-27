Ceilândia 55 anos: um novo ciclo; confira edição especial do Correio

Certa vez, entrevistando o rapper Japão, do Viela 17, perguntei-lhe para definir Ceilândia em uma palavra, e ele não pensou duas vezes: “Mãe”. A cidade, segundo o artista, é acolhedora, cuida das pessoas e dá um futuro para elas.

Para celebrar 55 anos da região mais autêntica do DF, a reportagem do Aqui-DF ouviu habitantes que vivem o dia a dia de Ceilândia, suas lembranças, seus sonhos e militância por uma cidade melhor a cada ano.

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Este jornal era para ter milhares de páginas para contar a grandeza do ceilandense, mas cada um dos entrevistados representa todos eles, que enfrentaram a poeira e a lama, que nasceram aqui, que vieram de longe em busca de um sonho e tantos outros.

Com uma economia forte e independente, Ceilândia começa um novo ciclo, uma nova vocação: a de polo educacional, em que escolas públicas se destacam. O futuro, como toda mãe sabe, passa pela educação, o afeto e o respeito... E isso todo ceilandense valoriza. Parabéns, Ceilândia!

Confira a edição especial para os aniversário de 55 anos da Ceilândia