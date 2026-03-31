Especialistas debatem cultura, identidade e economia de Ceilândia

O Correio promove, nesta terça-feira (31/3), o CB.Debate — Ceilândia em movimento, em homenagem aos 55 anos da cidade, comemorados na última sexta-feira (27/3). Com início às 9h, o evento irá reunir autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos que impulsionem o crescimento econômico, a inclusão social e a melhoria da infraestrutura local.

O debate conta com dois painéis que irão refletir, com um olhar estratégico, o futuro da cidade. Os nomes confirmados para o evento são Dilson Resende de Almeida, administrador regional de Ceilândia; Eduardo Lima, presidente da Associação Comercial de Ceilândia (ACIC); José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio; Thânisia Cruz, integrante do Comitê de Marcha das Mulheres Negras do Distrito Federal; Rose Rainha, superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); Marcelo Café, cantor, compositor e agente cultural da cidade; Max Maciel, deputado distrital pelo Psol; Chico Vigilante, deputado distrital pelo PT.

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Acompanhe:

O primeiro painel, focado na força econômica da cidade, irá receber agentes que conhecem a realidade comercial e o potencial que Ceilândia tem para o desenvolvimento econômico. Já no segundo painel serão debatidas questões de sustentabilidade, cultura e transformação urbana.

Ceilândia é uma das regiões mais pulsantes do Distrito Federal, marcada pela força da população, diversidade cultural e grande relevância econômica. Ao longo dos anos, a cidade tem se consolidado como um importante polo de empreendedorismo, serviços e iniciativas comunitárias, ao mesmo tempo em que enfrenta desafios estruturais que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores.