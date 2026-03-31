"Ceilândia me ensinou muito", afirma administrador da cidade

Dilson Resende, administador de Ceilândia, em debate sobre a cultura, identidade e economia de Ceilândia - (crédito: Ed Alves/CB/DAPress)

Antes do evento CB.Debate — Ceilândia em movimento, promovido pelo Correio nesta terça-feira (31/3), Dilson Resende de Almeida, atual administrador regional de Ceilândia, comentou sobre a importância de estar à frente de uma cidade tão grande como Ceilândia.

Para o administrador, foi um desafio assumir a responsabilidade de comandar a cidade. "Estou há 36 anos no serviço público, eu pensava que estava concluindo minha missão, que já estava conhecendo tudo da máquina pública. Isso mudou quando assumi Ceilândia", afirmou.

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Resende também comentou que, quando assumiu a administração, encontrou uma falta de planejamento para a cidade. "Quando cheguei com minha equipe, ficamos surpresos de uma cidade tão grande, tão importante como a Ceilândia não ter um planejamento. Hoje, temos toda a cidade mapeada, conhecemos as necessidades e estamos trabalhando com novas obras e com a zeladoria", disse. Segundo o administrador, a gestão focou na revitalização de vias, calçadas e também no setor comercial da cidade.

CB Debate

Realizado em homenagem ao aniversário de Ceilândia, comemorado na última sexta-feira (27/3), o CB.Debate reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos voltados ao crescimento econômico, à inclusão social e à melhoria da infraestrutura local. A iniciativa reforça o papel do diálogo como ferramenta para impulsionar o desenvolvimento de uma das regiões mais populosas e economicamente relevantes do Distrito Federal.

Você pode participar enviando perguntas e comentários pela hashtag #CBDebate ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial do Correio no YouTube. Para conferir a lista de painelistas e os destaques sobre economia, cultura e infraestrutura, acesse correiobraziliense.com.br/cidades.