"Ceilândia mostra a força que impulsiona o DF", destaca Rose Rainha, do Sebrae

Minutos antes da abertura do CB.Debate — Ceilândia em Movimento, nesta terça-feira (31/3), a superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, reforça o papel estratégico da região administrativa como motor econômico da capital. Com uma história de vida que se confunde com a da própria cidade — Rose e Ceilândia têm a mesma idade —, ela ressalta que o evento é uma oportunidade de mostrar como os "filhos da terra" hoje ocupam espaços de decisão nos poderes Executivo e Legislativo.

"A Ceilândia mostra a força que impulsiona o DF e a nossa capital. É uma cidade pulsante que acolheu pessoas de todo o Brasil e que tem vida própria", afirma Rose. Para ela, o diferencial do empreendedorismo local reside no DNA aguerrido da população e na própria estrutura urbana da região. "O planejamento da cidade previu o comércio em cada entrequadra, o que fortalece o lojista local. Temos uma Feira Central que é o coração da cidade, com um movimento que talvez seja um dos maiores do país", pontua.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Raízes e legado

Emocionada ao relembrar a própria trajetória, Rose menciona que sua família mantém raízes profundas na cidade. "Nasci na Vila Esperança e fui para a Ceilândia com poucos meses. Hoje, minha filha é médica e tem uma clínica na mesma casa onde eu cresci", conta. Segundo a superintendente, o papel do Sebrae é justamente potencializar esse comércio descentralizado que faz da Ceilândia um polo de resistência e crescimento econômico ininterrupto.

Fique por dentro

O CB.Debate — Ceilândia em Movimento ocorre na sede do Correio Braziliense, celebrando os 55 anos da maior região administrativa do DF. O evento reúne lideranças políticas do setor produtivo e da cultura para discutir o futuro da cidade, com cobertura completa em tempo real pelo site e redes sociais do jornal.

Você pode participar enviando perguntas e comentários pela hashtag #CBDebate ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial do Correio no YouTube. Para conferir a lista de painelistas e os destaques sobre economia, cultura e infraestrutura, acesse correiobraziliense.com.br/cidades.